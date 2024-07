Dit bedrag houdt PSV over aan de toptransfer van Ian Maatsen naar Aston Villa

PSV volgt de ontwikkelingen rond Ian Maatsen met bovengemiddelde interesse. De Oranje-international, die op het punt staat een fraaie transfer af te ronden naar Aston Villa, kan zijn voormalige club een leuk zakcentje bezorgen.

Maatsen speelde tussen 2015 en 2018 in de jeugd van PSV, alvorens hij naar Chelsea vertrok. Nu de linkerwingback hard onderweg is naar Aston Villa, wrijven ze ook in Eindhoven langzaam in hun handen.

Mocht Maatsen daadwerkelijk de overstap maken naar de Villains, dan strijkt PSV 350.000 euro op, weet Rik Elfrink te melden namens het Eindhovens Dagblad. "Niet heel spectaculair, maar toch nog een aardig extraatje."

Ook Sparta Rotterdam slaat een financieel slaatje uit de transfer van Maatsen. De Rotterdammers lieten hem in 2015 naar PSV gaan. Sparta strijkt 300.000 euro op indien de verdediger van club wisselt.

Fabrizio Romano wist zaterdag te melden dat Maatsen nog dit weekend een medische keuring ondergaat. De Oranje-international doet dat in Duitsland, waar hij zich met Nederland voorbereidt op het laatste groepsduel met Oostenrijk.

Maatsen stond sinds de zomer van 2018 onder contract bij Chelsea, dat hem dus overnam van PSV. Een echte doorbraak bleef lange tijd uit, maar als huurspeler maakte hij in het seizoen 2022/23 grote indruk bij Burnley, dat mede dankzij de Nederlander kampioen werd in de Championship.

In januari van dit jaar stalde Chelsea hem bij Borussia Dortmund. Met de Duitse topclub schopte Maatsen het tot de finale van de Champions League en wist hij zich definitief in de kijker te spelen bij bondscoach Ronald Koeman.