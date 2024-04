PSV is in gesprek over zomertransfer voor Jason van Duiven

FC Groningen is met PSV in gesprek over een transfer van Jason van Duiven, zo meldt Stefan Bleeker in De Koffiecorner, een podcast van RTV Noord.

Groningen is in gesprek over Van Duiven, zo begreep ik”, stelt Bleeker in de podcast. “Dat zou iets kunnen zijn voor volgend seizoen.” Of het gaat om een huur- of definitieve transfer, wordt niet bekend uit de berichtgeving.

Groningen is alvast aan het voortborduren op het volgende seizoen. De kans is groot dat de Trots van het Noorden komend seizoen weer actief is op het hoogste niveau en is alvast op zoek naar een nieuwe spits.

“Kristian Lien lijkt het namelijk niet te worden”, zo zegt Bleeker in de podcast. De Noorse spits werd afgelopen zomer voor 350.000 euro overgenomen van het Mjøndalen IF, maar kon nog geen potten breken. Hij scoorde slechts één keer in 15 duels.

Ook werd Kevin van Veen met veel bombarie naar Groningen gehaald. Het avontuur van Van Veen in de Euroborg bleef beperkt tot slechts een half jaar. Inmiddels komt hij op huurbasis uit voor Kilmarnock FC.

Groningen ziet in Van Duiven dus de ideale man om de voorhoede te versterken. De negentienjarige aanvaller komt momenteel op huurbasis uit voor Almere City. Voor die club wist hij het net nog niet te vinden.

In de Keuken Kampioen Divisie kwam hij makkelijker tot scoren. In 48 wedstrijden op het tweede niveau wist hij 21 treffers te maken en 4 assists af te leveren.



