PSV is 'aangenaam verrast' over ontwikkeling speler en staat voor dilemma

PSV is 'aangenaam verrast' door de ontwikkeling van Richard Ledezma, zo schrijft Rik Elfrink maandag namens het Eindhovens Dagblad. Het contract van de Amerikaan loopt echter af en dus staat technisch directeur Earnest Stewart voor een dilemma.

Ledezma maakte dit seizoen al meer minuten dan men bij PSV had verwacht. Rick Karsdorp worstelt al een periode lang met blessuregevoeligheid en de Nederlandse back wordt met enige regelmatig vakkundig afgelost door Ledezma.

De Amerikaan profiteert bovendien van het nog ontbreken van zijn landgenoot, Sergiño Dest, die na de winterstop terugverwacht wordt in het elftal van Peter Bosz. De 24-jarige back speelde al elf Eredivisie-duels mee en was daarin zelfs eenmaal trefzeker.

Ledezma ligt nog tot juni 2025 vast in het Philips Stadion en Stewart zal zich de komende maanden moeten buigen over de vraag of hij het contract van de rechtervleugelverdediger open wil breken en verlengen.

PSV was in een eerder stadium nog voorzichtig met het aanbieden van een nieuw contract, maar is 'aangenaam verrast' door de ontwikkeling van de rechtspoot. "Of dat betekent dat hij na dit seizoen in Eindhoven blijft of zelfs na deze winter, is afwachten", tikt Elfrink.

Als PSV nog een al dan niet bescheiden vergoeding over wil houden aan zijn diensten, zal het tot een verkoop over moeten gaan aankomende maand. Besluit Stewart in samenspraak met Peter Bosz tóch te verlengen, hangt daar ook een nadeel aan: zijn loonstrookje.

"Aangenomen mag worden dat dat te maken heeft met het gegeven dat Ledezma als niet EU-speler een fors salaris moet verdienen, ingevolge geldende regels in Nederland", duidt Elfrink, die vermoedt dat er ook andere clubs zijn situatie in de gaten houden.

"Waarschijnlijk zijn er meer kapers op de kust, vanuit de Verenigde Staten. Mogelijk bekijkt Stewart of Ledezma zijn goede ontwikkeling kan doorzetten en/of zijn er alternatieven voor PSV, maar die zijn doorgaans kostbaar."