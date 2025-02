PSV heeft in Tyrell Malacia eindelijk nieuwe linksback; Fabrizio Romano weet precieze hoogte van koopoptie

Tyrell Malacia mag zich definitief PSV’er noemen. Het papierwerk tussen de Eindhovense landskampioen en Manchester United is afgerond en ook de medische tests leverden voor de linksback geen problemen op. Malacia draagt het komende half jaar het rood-wit van PSV.

In het Philips Stadion werd sinds het vertrek van Matteo Dams (Al-Ahli) en Fredrik Øppegaard (Auxerre) actief gezocht naar een nieuwe linkerverdediger. Peter Bosz durfde het klaarblijkelijk niet aan om het seizoen af te maken met Mauro Júnior en de nog altijd geblesseerde Sergiño Dest als enige opties aan de linkerkant van de defensie.

In Malacia heeft de PSV-trainer zijn gewenste toevoeging gevonden. Volgens Pieter Zwart van Voetbal International wilde Bosz de voormalig Feyenoorder al eens aantrekken toen hij nog werkzaam was voor Olympique Lyon.

Malacia was bij zijn eigenlijke werkgever United op een zijspoor beland. Na een afwezigheid van bijna anderhalf jaar keerde hij afgelopen november terug van een knieblessure, maar de manager van the Red Devils, Rúben Amorim, geeft de voorkeur aan Diogo Dalot en de onlangs aangetrokken Patrick Dorgu.

Malacia mocht daarom uitkijken naar een nieuwe (tijdelijke) werkgever. Hij sprak naar verluidt concreet met Benfica, maar die deal ketste af omdat United er niet uitkwam met de Portugezen.

In PSV heeft de negenvoudig international van het Nederlands elftal alsnog een nieuwe club gevonden. Volgens Fabrizio Romano heeft Earnest Stewart een koopoptie in het contract laten opnemen en bedraagt deze tien miljoen euro. United heeft in die clausule een doorverkooppercentage van dertig procent bedongen.

Woensdag neemt PSV het in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker op tegen nota bene Feyenoord, maar dan is de wingback nog niet van de partij. Malacia werd niet op tijd ingeschreven bij de voetbalbond.