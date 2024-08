PSV heeft Franse centrumverdediger in beeld als alternatief voor Ko Itakura

PSV heeft naast Ko Itakura ook Oumar Solet in beeld om de positie centraal achterin te versterken. Dat schrijft Rik Elfrink vrijdag namens het Eindhovens Dagblad.

Solet is eigendom van RB Salzburg. De Franse centrumverdediger is 24 jaar oud en ligt nog één seizoen vast bij de Oostenrijkse ploeg, die vanaf dit seizoen geleid wordt door Pep Lijnders.

De 1 meter 92 lange Solet geniet echter geen prioriteit in Eindhoven. "Het lijkt er evenwel op dat PSV de voorkeur geeft aan Itakura, die een meer voetballende oplossing zou zijn", schrijft de clubwatcher in het regionale blad.

PSV heeft dan ook al een concrete aanbieding gedaan voor Itakura. Technisch directeur Earnest Stewart legde bij Borussia Mönchengladbach een bod van elf miljoen euro neer voor de Japanner. Die aanbieding is voor de Duitsers veel te laag.

Itakura had een afkoopclausule van vijftien miljoen euro in zijn contract staan, maar die is inmiddels verlopen. Daarom kan Gladbach vragen wat het wil voor zijn verdediger, die vooral om zijn voetballende kwaliteiten wordt gewaardeerd in Eindhoven.

Een heuse selectietransformatie lijkt in de slotweek van de transfermarkt ophanden in de Lichtstad. Jordan Teze vertrok al naar AS Monaco, terwijl Olivier Boscagli aast op een transfer naar Brighton & Hove Albion.

Ook van keepers Walter Benítez (Atletico Madrid) en Joël Drommel is het geenszins zeker dat zij komend seizoen nog te bewonderen zijn in het Philips Stadion, terwijl Napoli en Paris Saint-Germain de situatie van Jerdy Schouten concreet in de gaten houden.

Voor de linksbackpositie is inmiddels AS Roma-verdediger Nicola Zalewski in beeld. De Pools international kan vermoedelijk 'voor een te overzien bedrag worden overgenomen', zo schreef Elfrink eerder op de vrijdag.