PSV heeft Eredivisie-revelatie op het lijstje ingeval dat Jerdy Schouten vertrekt

Mocht Jerdy Schouten deze zomer bij PSV vertrekken, dan komt Dirk Proper mogelijk in beeld. Dat schrijft journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad vrijdag. De huidig NEC-middenvelder is echter niet de enige naam op het lijstje van technisch directeur Earnest Stewart.

PSV zou, bij een vertrek van Schouten, namelijk liever 'een grotere naam' willen inlijven. "Op dit moment is een transfer niet aan de orde", wijst Elfrink op een mogelijke overstap van Proper. "De Eindhovense club lijkt in eerste instantie voor een grotere naam te willen gaan, mocht Schouten niet blijven." Toch is het niet helemaal uitgesloten dat Proper volgend seizoen in het Philips Stadion te bewonderen is.

"Proper is wel een speler die PSV goed in de gaten houdt en die geliefd is op de transfermarkt", laat de clubwatcher de deur voor een overstap op een kier. PSV heeft de zaakjes verder behoorlijk op orde op de transfermarkt.

De Eindhovenaren legden in een eerder stadium ook al Ryan Flamingo en Couhaib Driouech vast. Eerstgenoemde kwam voor ongeveer negen miljoen euro over van FC Utrecht, terwijl Driouech voor 3,5 miljoen euro werd losgeweekt bij Excelsior.

Bovendien sloeg td Stewart een belangrijke slag door Sergiño Dest en Malik Tillman langer voor de club te behouden. Om over de diensten van Tillman te beschikken werd twaalf miljoen euro overgemaakt naar Bayern München.

De andere Amerikaan, Dest, kwam transfervrij over van FC Barcelona, maar komt voorlopig nog niet in actie. De vleugelverdediger kampt met een serieuze knieblessure. Wat betreft uitgaande transfers heeft een aantal spelers de Lichtstad al verlaten.

Shurandy Sambo, André Ramalho en Boy Waterman verlieten de club. De gehuurde Patrick van Aanholt en Armell Bella-Kotchap spelen volgend jaar ook niet in Eindhoven. Bovendien is het de vraag of Stewart Schouten, Johan Bakayoko, Joey Veerman en Walter Benítez binnenboord weet te houden. Aan de Argentijnse goalie wordt al concreet getrokken, door Atlético Madrid.



