PSV is een ronde verder in de TOTO KNVB Beker na een eenvoudige overwinning tegen Koninklijke HFC. De Eindhovenaren stonden bij rust al 4-0 voor dankzij doelpunten van Hirving Lozano, Ricardo Pepi en Guus Til. Na rust liep de score via onder anderen Ivan Perisic en Pepi uit naar 8-0.

Peter Bosz had voor het eerst sinds zijn terugkeer weer een basisplaats in petto voor Jerdy Schouten. Ook Joey Veerman begon aan de aftrap en droeg zelfs de aanvoerdersband. Joël Drommel kreeg opnieuw het vertrouwen als ‘bekerdoelman’ van PSV.

Koninklijke HFC kreeg de eerste kans van de wedstrijd, maar het was PSV dat na ruim tien minuten spelen op voorsprong kwam. Een goede voorzet van Ivan Perisic werd ingekopt door Lozano: 1-0. Even later mocht keeper Mitchel Michaelis weer vissen. Pepi haalde vanuit een lastige positie bij de achterlijn uit en zag de bal ongelukkig via Michaelis het doel in gaan: 2-0.

In de 31ste minuut tekende Pepi al voor de derde Eindhovense treffer. El Tren werd een-op-een gezet door Lozano, schoot eerst nog op doelman Michaelis, maar kreeg de bal gelukkig mee en kon het simpel afmaken: 3-0

In de herhaling die op ESPN werd getoond was te zien dat Pepi nipt buitenspel stond op het moment dat de pass van Lozano kwam. De assistent-scheidsrechter vlagde echter niet. Er is in deze fase van het bekertoernooi geen VAR, waardoor het buitenspeldoelpunt bleef staan.

Vlak voor rust was het Veerman die zijn eerste assist sinds zijn rentree gaf. Een loepzuivere corner van de Volendammer belandde op het hoofd van Til, die de voorsprong vergrootte naar 4-0.

In de tweede helft namen de Eindhovenaren wat gas terug. Bosz haalde na een uur spelen Schouten naar de kant en gunde speelminuten aan talent Tygo Land. Lozano had er nog wel zin in en stak Til op de rechterflank weg. De middenvelder had een scherpe voorzet in huis, die via invaller Maxwell Frimpong tegen ploeggenoot Ruben Heeremans aankwam en knullig het doel in rolde: 5-0.

Een kwartier voor tijd kreeg Koninklijke HFC een enorme mogelijkheid op een eretreffer. Een voorzet vanaf de linkerkant werd door Drommel ternauwernood onschadelijk gemaakt, voordat Levi de Wilde kon scoren.

Het was het startschot van een levendige slotfase. Een schot van Armando Obispo werd half gekeerd door Michaelis, waarna Pepi uit de rebound de 6-0 op het scorebord zette. Het was het laatste wapenfeit van Obispo die geblesseerd het veld verliet en werd afgelost door de achttienjarige debuut Samuel Gomez van Hoogen.

Koninklijke HFC kreeg vervolgens weer een mogelijkheid. Een speler dook op voor het doel van Drommel, maar de reservekeeper van de Eindhovenaren bracht knap redding. Ook op een schot van Frimpong had Drommel een redding paraat, waarna Perisic in de laatste minuten tekende voor zowel de 7-0 als de 8-0.