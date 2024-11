PSV gaat aflopend contract van gewaardeerde speler met ‘enkele jaren’ verlengen

PSV is niet ver meer van een nieuwe deal met Mauro Júnior, zo meldt journalist Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De 25-jarige Braziliaan staat open voor een langer verblijf in het Philips Stadion.

PSV is met meerdere spelers in gesprek over een contractverlenging. Mauro is een van de vele spelers bij het eerste elftal die beschikt over een aflopend contract.

Zelf zou hij dolgraag langer bij PSV blijven, zo schrijft Elfrink. “Het is niet bekend voor hoeveel jaar Mauro zijn contract kan verlengen, maar aannemelijk is dat dat voor enkele jaren is.”

Mauro speelt al sinds 2017 voor PSV, toen hij werd overgenomen uit de jeugdopleiding van het Braziliaanse Desportivo. Tussendoor speelde de linkspoot een seizoen op huurbasis bij Heracles Almelo.

Inmiddels staat de teller voor Mauro op 135 officiële wedstrijden namens de hoofdmacht van PSV. Daarin was de veelzijdige Braziliaan goed voor acht doelpunten en veertien assists.

Met PSV won Mauro tweemaal de landstitel, tweemaal de TOTO KNVB Beker en eenmaal de Johan Cruijff Schaal. Peter Bosz was recentelijk nog lovend over zijn gewaardeerde selectiespeler.

Elfrink heeft meer nieuws. “PSV probeert de komende periode ook duidelijkheid te krijgen over een langer verblijf van bijvoorbeeld Luuk de Jong, Matteo Dams en Jerdy Schouten, hoewel laatstgenoemde nog tot medio 2028 vastligt.”

“Ook de verbintenis van Johan Bakayoko is een punt van aandacht: die loopt nog tot medio 2026 en zonder verlenging komt daar vanaf nu druk op te staan”, besluit de clubwatcher.