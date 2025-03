PSV’er Ismael Saibari en Noussair Mazraoui belangrijk voor winnend Marokko

Marokko heeft vrijdagavond een nipte zege geboekt op Niger: 1-2. Dankzij doelpunten van Ismael Saibari en Bilal El Khannouss mogen de Atlasleeuwen van bondscoach Walid Regragui drie punten bijschrijven in de WK-kwalificatie.

Yassine Bounou stond vrijdag onder de lat bij Marokko. De defensie werd gevormd door Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Nayef Aguerd en Noussair Mazraoui.

Op het middenveld had Regragui een basisplaats in petto voor Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi en Eliesse Ben Seghir. Aanvallers Brahim Díaz, Youssef En-Nesyri en Soufiane Rahimi moesten voor de doelpunten zorgen.

Op papier was Marokko het uitspelende land, maar de wedstrijd werd gespeeld in Oujda. Vlak na rust kwam het elftal van Regragui plotseling op achterstand door een treffer van Youssef Oumarou.

In de 56ste minuut kwam Saibari binnen de lijnen voor Ben Seghir. De middenvelder van PSV bracht direct meer tempo in de wedstrijd. Dat zorgde drie minuten later voor de gelijkmaker.

Díaz gaf een goede voorzet, die door En-Nesyri werd doorgekopt richting de tweede paal. Daar stond Saibari, die van dichtbij raak schoot: 1-1.

Uiteindelijk wist Marokko de wedstrijd nog te winnen. In blessuretijd maakte El Khannouss de winnende, op aangeven van voormalig Ajacied Noussair Mazraoui: 1-2. Door de zege heeft Marokko de eerste plek in de groep steviger in handen.