PSV'er Couhaib Driouech stapt na negen interlands voor Jong Marokko definitief over naar Jong Oranje

Couhaib Driouech debuteert in de definitieve selectie van Jong Oranje, zo maakt de KNVB bekend via de officiële kanalen. De 22-jarige PSV’er kwam al negen keer uit voor het beloftenelftal van Marokko, maar maakt nu dus definitief de overstap naar Oranje. De dribbelaar is geboren in Haarlem, waardoor hij ook voor Nederland mag uitkomen.

De laatste wedstrijd van Driouech in het shirt van Marokko dateert uit maart, toen hij kort voor het einde van het oefenduel met Wales (0-2 winst) werd gewisseld. Tijdens de oefenwedstrijden tegen de beloften van België (2-2) en Liberia (5-1 zege) ontbrak hij in de selectie.

Nu kiest Driouech dus voor een interlandloopbaan bij Nederland. “In onze selectie voor het begin van onze oefencampagne richting het EK is één nieuweling te ontdekken”, laat bondscoach Michael Reiziger optekenen. “Dit is Driouech.”

“Couhaib speelde eerder jeugdinterlands voor Marokko, maar omdat hij in Nederland geboren is mocht hij ook voor ons uitkomen. Wij zijn natuurlijk erg blij dat Couhaib de overstap maakt en verwelkomen hem met open armen bij onze selectie.”

De bondscoach van Jong Oranje heeft logischerwijs een goed gevoel overgehouden aan de historische EK-kwalificatiereeks van zijn elftal. “Natuurlijk kijken we met een heel goed gevoel terug op de EK-kwalificatiereeks. Met 30 uit 10 kunnen we trots zijn wat we hebben bereikt, maar vanaf nu gaat de blik naar voren, naar het EK 2025 in Slowakije.”

Reiziger kijkt uit naar de oefenduels met Slowakije (uit, 14 november) en Engeland (thuis, 18 november) van deze interlandperiode. “Met EK-gastland Slowakije en regerend kampioen Engeland hebben we twee mooie tegenstanders gevonden om tegen te oefenen in november.”

Volledige selectie Jong Oranje:

Keepers: Rome-Jayden Owusu-Oduro (AZ), Calvin Raatsie (Excelsior), Robin Roefs (NEC).

Verdedigers: Youri Baas (Ajax), Ian Maatsen (Aston Villa), Maxim Dekker (AZ), Bjorn Meijer (Club Brugge), Max Bruns (FC Twente), Anass Salah-Eddine (FC Twente), Tyrese Asante (Maccabi Tel Aviv), Ryan Flamingo (PSV), Neraysho Kasanwirjo (Rangers FC)

Middenvelders: Kian Fitz-Jim (Ajax), Kenneth Taylor (Ajax), Youri Regeer (FC Twente), Gjivai Zechiël (Feyenoord), Ezechiel Banzuzi (OH Leuven).

Aanvallers: Thom van Bergen (FC Groningen), Noah Ohio (FC Utrecht), Myron van Brederode (Fortuna Düsseldorf), Sontje Hansen (NEC), Couhaib Driouech (PSV), Million Manhoef (Stoke City).