Jerdy Schouten is voorlopig niet inzetbaar voor het Nederlands elftal en PSV, zo meldt de club donderdagavond via de officiële kanalen. De 27-jarige middenvelder liep een hamstringblessure op in het Eredivisie-duel met AZ en miste ook al de Champions League-wedstrijd tegen Paris Saint-Germain.

Trainer Peter Bosz dacht in eerste instantie dat de blessure ‘niet al te ernstig’ zou zijn, maar nu blijkt Schouten toch langer uitgeschakeld dan gehoopt. Hij zal in de komende weken gaan revalideren.

“Dit is natuurlijk ontzettend balen, maar ik zal keihard werken om zo snel mogelijk weer belangrijk te kunnen zijn voor het team”, zo reageert Schouten zelf op de conclusie van het medische team.

Journalist Rik Elfrink voegt aan de berichtgeving toe dat Schouten zeker de komende vier wedstrijden van PSV zal moeten missen en dat hij ook niet mee kan doen met de wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League.

De duels met PEC Zwolle (zaterdag), Ajax (2 november), Girona (5 november) en NAC Breda (9 november) mist de controleur sowieso. Of hij wil fit genoeg is voor de wedstrijden tegen FC Groningen (23 november) en Shakhtar Donetsk (26 november) is niet duidelijk.

Het is een fikse aderlating voor PSV, dat voorlopig ook nog niet kan beschikken over de geblesseerde Joey Veerman. Laatstgenoemde raakte geblesseerd aan zijn lies tijdens het duel met Willem II eind september.

Het lijkt erop dat Bosz voorlopig kiest voor Malik Tillman als vervanger van Schouten. Op het middenveld kunnen verder Ismael Saibari, Guus Til, Isaac Babadi, Tygo Land en Richard Ledezma nog spelen.