PSV en FC Utrecht bereiken akkoord over Flamingo: transfersom bekend

PSV en FC Utrecht hebben een akkoord bereikt over de transfer van Ryan Flamingo, zo melden Rik Elfrink en Marco Timmer van respectievelijk het Eindhovens Dagblad en Voetbal International. De regerend landskampioen betaalt ‘een kleine negen miljoen euro exclusief bonussen’ voor de 21-jarige rechtspoot.

Flamingo moet zelf wel nog een persoonlijk akkoord bereiken met PSV, maar ‘daar worden geen problemen verwacht’, aldus Timmer. De rechtspoot wordt waarschijnlijk zondag medisch gekeurd en het is de bedoeling dat hij volgende week al op het trainingsveld staat in Eindhoven.

FC Utrecht doet uitstekende zaken met het vertrek van Flamingo. De Domstedelingen huurden de multifunctionele speler afgelopen seizoen van Sassuolo en bedongen een optie tot koop van ruim drie miljoen euro. De club verkoopt hem nu voor bijna drie keer zoveel direct door aan PSV.

De transfer hing al weken in de lucht. Eerder werd al bekend dat Flamingo zijn zinnen op een overstap naar PSV had gezet. De jeugdinternational van Oranje kon op interesse van veel clubs rekenen. Zo kenden de Eindhovenaren naar verluidt concurrentie van Club Brugge, RB Leipzig en een aantal niet nader genoemde clubs uit Italië.

Flamingo komt uit de jeugdopleiding van Almere City FC. De rechtspoot vertrok begin 2021 naar Sassuolo, maar daar kon hij niet doorbreken in de hoofdmacht. Vitesse bood in de zomer van 2022 uitkomst en haalde hem op huurbasis naar Arnhem. Daar liet Flamingo zien over veel potentie te beschikken.

Afgelopen seizoen maakte hij vlieguren bij FC Utrecht, voor wie hij 36 duels speelde. De in Blaricum geboren verdediger was een vaste waarde onder Ron Jans, maar sloot het seizoen wel op een vervelende manier af met het chaotisch verlopen play-off-duel met Go Ahead Eagles (1-2 nederlaag).

Slagvaardige Stewart

Earnest Stewart zit in de eerste fase van de zomerse transferwindow in ieder geval niet stil bij PSV. De technisch directeur nam eerder zowel Malik Tillman als Sergiño Dest definitief over na een huurperiode en staat naast Flamingo ook op het punt om Couhaib Driouech binnen te halen.

Het Eindhovens Dagblad meldde donderdag dat de 22-jarige vleugelspeler van Excelsior ongeveer 3,5 miljoen euro moet kosten. Door bonussen kan het bedrag uitkomen op vier miljoen euro.

