‘PSV-doelman Walter Benítez moet 35-voudig international van Frankrijk opvolgen’

Stade Rennes is op zoek naar een nieuwe eerste doelman, zo meldt het Franse RMC Sport. De huidige nummer 12 van de Ligue 1 ziet in PSV-doelman Walter Benítez (31) de ideale opvolger van Steve Mandanda (39).

Rennes is bezig aan een teleurstellend seizoen op het hoogste niveau van Frankrijk. Begin vorige maand werd Jorge Sampaoli aangesteld als nieuwe hoofdtrainer en de Argentijn is van plan een winterse schoonmaak te houden.

Sampaoli ziet het niet langer zitten in Mandanda, die tot dusver een basisplaats had in alle competitiewedstrijden. De ervaren oefenmeester is van mening dat de Franse goalie zijn beste tijd heeft gehad.

Mandanda moet het veld ruimen voor een jongere keeper. Om die reden is Benítez geïdentificeerd als zijn vervanger. “Hij kent de Ligue 1 perfect vanuit zijn tijd bij OGC Nice. Bovendien heeft Benítez nog maar zes maanden een contract in Eindhoven”, schrijft het Franse medium.

Journalist Fabrice Hawkins vraagt zich wel af of een winterse transfer al haalbaar is. “Benítez is een vaste waarde voor PSV en bovendien speelt hij met de Nederlandse club in de Champions League.”

PSV zal Benítez moeten verkopen om nog iets aan de doelman over te houden. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 13 miljoen euro. In 2022 werd Benítez transfervrij overgenomen van Nice.

Benítez stond al 108 keer onder de lat bij PSV. Daarin wist de enkelvoudig international van Argentinië veertig keer de nul te houden. 108 keer moest Benítez een tegentreffer incasseren.