Earnest Stewart vindt het geen probleem dat Noa Lang zich duidelijk profileert naast zijn bestaan als profvoetballer van PSV. De technisch directeur van de koploper uit Eindhoven benadrukt dat de vleugelaanvaller juist een belangrijke rol vervult naar zijn ploeggenoten toe.

''Noa Lang, dat intrigeert me. Die mag van jullie volledig zichzelf zijn, buiten het trainingsveld'', analyseert Kraay in Goedemorgen Eredivisie de huidige situatie in Eindhoven. ''Wat bedoel je met volledig?'', wil Stewart direct weten van zijn gesprekspartner.

''Dat jullie het prima vinden dat hij een nummertje opneemt en een plaatje maakt. Doen jullie dat met zijn drieën? Dat jullie zeggen: 'Laat Noa Lang maar gewoon Noa Lang zijn buiten het veld. Dan hebben wij het meest aan hem als hij bij ons is''', zo verduidelijkt Kraay zijn standpunt.

''Het begint aan de voorkant'', haakt Stewart in. ''Met elke speler, dus ook met Noa, ga je een gesprek aan. Je weet wie dat is. Daar maak je keuzes op. En Noa is Noa. Die heeft een aantal dingen die hij belangrijk vindt in het leven, en die spreekt hij ook gewoon uit. En daar neem je gezamenlijk een beslissing over.''

''Van Noa wordt een beeld geschetst dat hij een speler is die aan de lampen hangt links en rechts. Maar dat is niet het geval. En zeker op sociaal gebied. Noa nodigt nieuwe spelers thuis bij hem uit om ze op hun gemak te laten voelen'', kent de PSV-directeur ook de andere kant van de aanvaller.

''Maar ik bedoel het positief, hé'', haast Kraay te zeggen. ''Dat als je hem vrijheid geeft buiten het veld, dat je als club daarvoor beloond wordt, en dat je dat terugkrijgt?''

''Nou, dat denk ik wel'', antwoordt Stewart. ''Iemand gaat thuis graag dammen, en Noa maakt graag muziek. Hij doet dat wanneer dat in zijn schema mogelijk is, dus ik zie daar het probleem niet van in.''