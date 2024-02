PSV-directeur Earnest Stewart zit op de tribune bij Eredivisie-wedstrijd

Earnest Stewart was zondag aanwezig bij het thuisduel van Excelsior met Vitesse (1-2) om Couhaib Driouech aan het werk te zien, zo meldt verslaggever Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. De vleugelaanvaller deed 86 minuten mee in het Van Donge & De Roo Stadion.

"De aanvaller maakte geen grootse indruk, maar de aanwezigheid van de td laat zien dat PSV hem nog altijd volgt", zo schrijft Kapteijns op X. Stewart gebruikte zijn bezoek aan het stadion van Excelsior om de contacten omtrent Driouech warm te houden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Driouech leek op weg naar Eindhoven, maar op Deadline Day ketste de transfer van de buitenspeler naar PSV toch af. De teleurstelling bij de vleugelaanvaller was groot, maar desondanks liet hij al snel weten zich honderd procent in te zetten voor Excelsior.

De 21-jarige Driouech stond in de winterse transferperiode ook op het lijstje van Feyenoord. De Rotterdammers trokken echter de stekker uit de onderhandelingen, waarna PSV op poleposition lag. Een deal met de Eindhovenaren kwam echter nooit van de grond.

Driouech hoopt dat hij de komende maanden goede prestaties aflevert, zodat PSV in de zomer voor hem terugkeert. Aan het bezoek van Stewart is af te leiden dat de koploper inderdaad nog steeds voor de aanvaller in de markt is.

Driessen

"Earnest Stewart wordt bewierookt voor de spelers die hij gehaald heeft, maar je moet ook kijken welke spelers er niet gehaald zijn", zei Valentijn Driessen vrijdag in de-podcast van. "Driouech, die wel onderweg was naar Eindhoven maar niet is gekomen."

"Dat was bijvoorbeeld onder iemand als Harry van Raaij (voormalig voorzitter van PSV, red.), die geen technisch directeur was, onbestaanbaar geweest. Die had echt de kosten voor de baat uit laten gaan. En die had doorgehaald", aldus Driessen.



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties