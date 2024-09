PSV blijft soeverein in Eredivisie met probleemloze overwinning tegen Go Ahead Eagles

PSV heeft zondag zonder problemen gewonnen van Go Ahead Eagles. De ploeg van Peter Bosz scoorde al vroeg via Guus Til en maakte het daarna af met goals van Hirving Lozano en Joey Veerman: 3-0. PSV blijft zonder puntenverlies aan kop in de Eredivisie, terwijl Go Ahead veertiende staat.

Opvallend aan de opstelling van PSV was de basisplaats voor Matteo Dams, die als linksback de voorkeur kreeg boven Fredrik Oppegård. Johan Bakayoko keerde terug in de basis bij PSV na een blessure, terwijl Noa Lang rust kreeg.

Go Ahead leek sterk te beginnen in het Philips Stadion, toch kwam PSV in de elfde minuut op voorsprong. Een schot van Joey Veerman smoorde in een blok, waarna Luuk de Jong de bal in de drukte klaarlegde voor Guus Til. De middenvelder schoot van dichtbij binnen: 1-0.

In de 27ste minuut breidde PSV de voorsprong uit via een fraaie combinatie. Veerman speelde in op De Jong, die de bal handig door het midden meegaf aan Lozano. De Mexicaan brak zo door de laatste lijn bij Go Ahead en rondde koelbloedig af.

Tegenvaller voor PSV was in de eerste helft het uitvallen van De Jong. De spits kreeg last van zijn bovenbeen bij een sprintje richting Go Ahead-doelman Luca Plogmann.

PSV zocht na rust geduldig naar een derde treffer. Ricardo Pepi, de vervanger van De Jong, kwam daar in de 54ste minuut dichtbij, maar zag zijn schotpoging op de bovenkant van de lat gaan.

Na ruim een uur was het alsnog raak voor PSV. Tillman veroverde de de bal diep op de helft van Go Ahead, haalde de achterlijn en gaf laag voor. Veerman stond klaar om simpel binnen te schieten: 0-3.

In het laatste kwartier kreeg Go Ahead nog enkele goede kansen. Aske Adelgaard zag zijn kansrijke schot echter nog net geblokt worden door Olivier Boscagli. Even later wist Evert Linthorst een volley onvoldoende de hoek in te sturen om Walter Benítez te verrassen.