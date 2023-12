PSV bewijst zichzelf hele grote dienst en wint van Feyenoord in De Kuip

Zondag, 3 december 2023 om 14:18 • Rian Rosendaal

PSV heeft zondag uitstekende zaken gedaan in de strijd om het kampioenschap in de Eredivisie. De koploper sloeg na rust in een kort tijdsbestek tweemaal keihard toe en won mede daardoor met 1-2 van Feyenoord in De Kuip. Ismail Saibari en Olivier Boscagli scoorden in de 65ste en 68ste minuut voor PSV en Santiago Gimenez deed in de slotfase nog wat terug. PSV hield echter stand en heeft nu tien punten voorsprong op de Rotterdammers.

Justin Bijlow stond op doel bij de Rotterdammers. Ook de verdediging bleef ten opzichte van het met 1-3 verloren duel met Atlético Madrid ongewijzigd: Lutsharel Geertruida, Gernot Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Op het middenveld keerde Ramiz Zerrouki dus terug. De Algerijns international stond naast Mats Wieffer en achter nummer 10 Quinten Timber. Calvin Stengs schoof door naar de rechtsbuitenpositie, terwijl Luka Ivanusec als vervanger van Igor Paixãoaan de linkerkant voor dreiging moest zorgen. Santiago Gimenez staat in de punt van de aanval.

Walter Benítez stond onder de lat bij PSV. Jordan Teze, Jerdy Schouten, Boscagli en Sergiño Dest vormden de defensie van de bezoekers uit Eindhoven. Patrick van Aanholt moest andermaal genoegen nemen met een reserverol, al werd hij wel snel ingebracht door Peter Bosz vanwege het vroege uitvallen van Teze. Het middenveld werd gevormd door Saibari, Joey Veerman en nummer 10 Guus Til. Johan Bakayoko, Yorbe Vertessen, als vervanger van Hirving Lozano, en spits Luuk de Jong vormden de voorhoede van PSV.

De cruciale treffer van Ismael Saibari op perfect aangeven van Johan Bakayoko! ??#feypsv pic.twitter.com/9QDejWlzGM — ESPN NL (@ESPNnl) December 3, 2023

Het spel in de sfeervolle Kuip lag al snel stil na hard inkomen van Hartman op Teze. Beide spelers bleven geblesseerd op de grond liggen en het was de rechtsback van PSV die ondanks medische verzorging gewisseld moest worden. Hartman kon ondanks pijn wel verder. Van Aanholt kwam binnen de lijnen bij PSV en Dest, die startte als linksback, nam de positie van Teze aan de rechterkant van de defensie over.

Feyenoord haalde na twintig minuten opgelucht adem toen De Jong in kansrijke positie over de bal maaide. In de herkansing wist collega-aanvaller Vertessen ook niet te scoren. Aan de andere kent wist de PSV-verdediging net op tijd te voorkomen dat Gimenez kon uithalen in de zestien. Er was voor rust ook nog een goede kans voor Lutsharel Geertruida, die vlak voor het doel van Benítez hoog over schoot. Ver in blessuretijd maakte de alerte Boscagli een voorzet van Hartman onschadelijk, waardoor Gimenez niet gevaarlijk werd.

Geen doelpunten dus halverwege, maar wel een wissel. Hartman had te veel last van de botsing met Teze en moest worden vervangen door Marcos López. Saibari gaf vijf minuten na de hervatting gelijk een eerste waarschuwing af met een knal die werd gekeerd door Bijlow. Kort daarna nam Yankuba Minteh bij Feyenoord de plaats in van de wat tegenvallende Ivanusec. Bij PSV werd Vertessen afgelost door Malik Tillman. Tussendoor voorkwam Benítez door goed uitkomen dat Wieffer gevaarlijk zou worden.

Santiago Gimenez maakt de topper weer spannend! ??#feypsv pic.twitter.com/PUdQ1wwtZq — ESPN NL (@ESPNnl) December 3, 2023

PSV trok de topper halverwege de tweede helft naar zich toe. Bakayoko gaf uitstekend voor op Saibari, die alleen voor Bijlow de linkerbenedenhoek wist te vinden: 0-1. De Jong was kort daarna met een omhaal dicht bij de 0-2, ware het niet dat Bijlow fraai redding bracht. De 0-2 kwam er even later alsnog: Boscagli kopte bij de eerste paal raak uit een afgemeten hoekschop van Veerman. Grote vreugde bij de spelers en de meegereisde aanhang van PSV en flinke teleurstelling bij het Feyenoord-legioen.

Aangever Veerman kon niet verder door een blessure en werd in de slotfase vervangen door André Ramalho. Bij Feyenoord werd Stengs afgelost door Antoni Milambo. Ondertussen voorkwam Bijlow dat Saibari de 0-3 zou aantekenen. Het derde doelpunt viel juist aan de andere kant. Hancko kopte nog tegen de laat, maar Gimenez schoot wel raak. Benítez raakte het schot nog aan, maar kon de 1-2 niet voorkomen. De spanning keerde dus onverwacht terug in de laatste tien minuten.

Feyenoord bleef tot het einde vechten voor een punt, terwijl PSV op de counter loerde. De Eindhovenaren gaven de minieme voorsprong ook in de zes minuten blessuretijd niet meer weg, al werd het nog gevaarlijk toen Wieffer van dichtbij over schoot. De lijstaanvoerder staat na de zege in de topper maar liefst tien punten los van de achtervolger uit Rotterdam. AZ kan later deze zondag in punten (32) gelijk komen met nummer twee Feyenoord, al moeten de Alkmaarders dan eerst wel zien te winnen op bezoek bij FC Utrecht.