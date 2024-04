PSV bevestigt gesprek met beoogde zomeraanwinst: ‘Het gaat de goede kant op’

PSV heeft goede hoop Sergiño Dest definitief over te kunnen nemen van FC Barcelona, zo bevestigt algemeen directeur Marcel Brands in NOS Studio Voetbal. PSV kan de 23-jarige vleugelverdediger voor een bedrag van ongeveer tien miljoen euro definitief inlijven, maar moet daarvoor wel een akkoord zien te bereiken met Dest over zijn persoonlijke voorwaarden.

Dest speelt op dit moment naar grote tevredenheid van PSV op huurbasis in het Philips Stadion. De club bedong vorig jaar een optie tot koop in de deal met Barcelona.

Presentator Sjoerd van Ramshorst laat het bedrag van tien miljoen euro vallen. "Ja, dat klopt", bevestigt Brands. "De optie ligt vast. We zijn met Sergiño en zijn zaakwaarnemer in gesprek." Van Ramshorst wil weten of het de goede kant op gaat. "Ja", klinkt het.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

PSV had Dest graag afgelopen zomer al definitief ingelijfd, maar dat bleek onmogelijk. "Dat wilde Sergiño toen nog niet. Hij wilde kijken of het hem zou bevallen. We hebben hem ook nog wel moeten overtuigen."

Inmiddels voelt Dest zich helemaal thuis in Eindhoven. "Hij is gaandeweg het seizoen eigenlijk steeds enthousiaster geraakt. Hij heeft het heel goed naar zijn zin, is populair in de groep, ook bij de supporters. Dat is de reden dat hij wel met ons in gesprek wil over de toekomst."

Dest liep zaterdag op de training bij PSV een vervelende knieblessure op. "We weten nog niet precies hoe ernstig het is", zegt Brands. "Maandag weten we meer, maar het zag er niet goed uit. Het was een beetje een raar moment op de training, niet eens in een duel."

Voor PSV hoeft een eventueel zware blessure een transfer niet per se in de weg te staan. "We moeten even afwachten hoe of wat, maar aan de andere kant: wij geloven in Sergiño als speler en ik ga ervan uit dat hij ook weer fit wordt, dus wij zouden hem heel graag bij PSV houden."



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties