PSV nadert een akkoord met New England Revolution over de komst van Esmir Bajraktarevic, zo bevestigt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad in navolging van journalist Tom Bogert. Bronnen melden tegenover GIVEMESPORT dat zijn komst PSV ongeveer vijf miljoen euro gaat kosten.

Bajraktarevic is een rechtsbuiten die ook op links en op 10 uit de voeten kan. De negentienjarige aanvaller kwam ter wereld in de Verenigde Staten, maar heeft ondanks zijn jonge leeftijd al zes interlands gespeeld voor Bosnië en Herzegovina.

Elfrink meldt dat bronnen niet kunnen bevestigen dat er daadwerkelijk een bod is gedaan op Bajraktarevic. Wel bevestigt de club tegenover het Eindhovens Dagblad dat er interesse is in de speler.

Volgens Bogert heeft PSV al een principeakkoord bereikt met New England Revolution, waar de vleugelspeler tot eind 2025 vastligt. In de deal zou de club uit de Major League Soccer een doorverkooppercentage hebben bedongen.

Bajraktarevic was dit seizoen goed voor vier goals en vier assists over alle competities, verdeeld over 2479 minuten. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde hij al 57 wedstrijden voor New England Revolution.

Bajraktarevic kan worden gezien als opvolger van Hirving Lozano, die aan zijn laatste dagen bezig is bij PSV. De Mexicaan bewandelt de omgekeerde weg en vertrekt juist naar de Major League Soccer, waar hij gaat spelen voor San Diego FC.

Met Malik Tillman, Ricardo Pepi, Richard Ledezma en Sergiño Dest heeft PSV al de nodige (geboren) Amerikanen onder contract staan. De marktwaarde van Bajraktarevic wordt door Transfermarkt geschat op 3,5 miljoen euro.