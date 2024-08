PSV bereikt mondeling akkoord met AS Monaco over transfersom Teze

PSV heeft met AS Monaco een mondeling akkoord bereikt over de transfer van Jordan Teze, zo meldt Fabrizio Romano. Naar verluidt is er met de deal een bedrag van 12 miljoen euro gemoeid. Teze wordt begin volgende week medisch gekeurd en gaat dan zijn handtekening zetten onder een meerjarig contract in Monaco.

Het nieuws van Romano wordt bevestigd door de PSV-clubwatcher Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) en Marco Timmer (Voetbal International).

Of Teze zondag nog bij de selectie zit voor het Eredivisie-duel met Heracles Almelo, is vooralsnog onduidelijk. Het is goed mogelijk dat Richard Ledezma als rechtsback start.

Elfrink schrijft dat PSV voor Teze een vaste transfersom van tien miljoen euro ontvangt, een miljoen aan makkelijk haalbare bonussen en een miljoen aan extra bonussen.

Teze wilde koste wat kost een transfer naar Monaco maken. Hij wenste vorige week niet meer te spelen voor PSV en daardoor niet in actie te komen tegen RKC Waalwijk (5-1 winst), maar kwam al snel terug op dit besluit toen bleek dat dit niet hielp om een overgang te forceren.

Indien Teze zijn laatste wedstrijd voor PSV heeft gespeeld, dan eindigt het kind van de club op 188 officiële duels in de hoofdmacht. Daarin was hij goed voor 4 goals en 23 assists.

Vervanger

Na de verkoop van Teze wil PSV haast maken met het aantrekken van een nieuwe rechtsback. Volgens Elfrink wil de landskampioen van Nederland komende week een aantal versterkingen voor de verdediging presenteren. Met het geld dat PSV voor Teze ontvangt, kan nog een extra bedrag betaald worden voor andere spelers. Het is vooralsnog onduidelijk om welke spelers dat gaan. PSV houdt niet langer enkel vast aan de komst van Liverpool-verdediger Sepp van den Berg en bekijkt ook alternatieven.