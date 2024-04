PSG heeft Mbappé helemaal niet nodig en scoort 4 keer in één helft tegen Lyon

Paris Saint-Germain is weer een stapje dichterbij de Franse landstitel. Zondag rekende de ploeg van Luis Enrique in het eigen Parc des Princes moeiteloos af met Olympique Lyon: 4-1. Dat deden les Parisiens zonder Kylian Mbappé: de superster bleef negentig minuten op de bank zitten.

Naast Mbappé was ook Ousmane Dembélé niet van de partij. Bovendien speelden, ten opzichte van het met 1-4 gewonnen Champions League-duel met FC Barcelona, Fabián Ruiz, Lucas Hernández en Nuno Mendes niet. Marco Asensio, Gonçalo Ramos en Randall Kolo Muani namen hun plekken in.

Veel beter had PSG niet aan de partij kunnen beginnen. De wedstrijd telde nog geen 180 seconden of de brilstand was reeds van het scorebord verdwenen. Nemanja Matic, voormalig speler van onder meer Vitesse, was de pechvogel.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Na een bijzonder fraaie steekbal van Bradley Barcola prikte Vitinha de bal voor de goal, waarna Matic de bal het beslissende zetje in eigen doel gaf: 1-0. Niet veel later, drie minuten om exact te zijn, veerden de thuisfans weer op van hun stoel.

Een hoekschop van Asensio werd verlengd verder de zestien in, waar Lucas Beraldo van dichtbij het meest alert bleek om zijn eerste competitietreffer van het seizoen tegen de touwen te schieten: 2-0.

Maar de doelpuntenregen was nog niet overgewaaid. Er zouden er nog maar liefst drie volgen in het eerste bedrijf. Eerst was daar de derde Parijse treffer. Na een haarfijne voorzet van Hakimi kon Ramos hard binnenknikken: 3-0.

Lyon deed vijf minuten later iets terug. Het doelpunt vloeide voort uit de individuele klasse van Ernest Nuamah. Na wat slalomwerk en laks verdedigen van de Parijzenaren haalde de Ghanees vanaf randje zestien uit. Succesvol: 3-1.

PSG liet er echter geen gras over groeien en hielp de spanning, zover die weer terug in de wedstrijd was, al gauw uit de wereld. Weer was Ramos de gelukkige. De Portugese aanvalsleider was het eindstation van een flitsende counter: 4-1.

Het tweede bedrijf stak in schril contrast af met hetgeen zich voor de theepauze afspeelde. PSG nam wat gas terug en had vrede met de einduitslag, terwijl Lyon op enkele spaarzame kansjes weinig meer klaarspeelde.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties