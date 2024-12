Provocatie of niet? Juichen Noa Lang na 1-0 tegen Feyenoord doet ergens aan denken

PSV is voortvarend begonnen aan de topper tegen Feyenoord. Na goed voorbereidend werk van Ivan Perisic tikte Noa Lang in de negentiende minuut van dichtbij de 1-0 binnen. De vleugelaanvaller leek daarna het juichen van Cyriel Dessers van enkele jaren geleden na te doen. Luuk de Jong maakte er binnen het halfuur overigens 2-0 van.

Lang rende juichend richting de cornervlag, om die vervolgens demonstratief omhoog te houden, tot grote vreugde van de PSV-aanhang in het Philips Stadion. PSV begon beter aan de topwedstrijd en de 1-0 voorsprong was dan ook geen verrassing

De scorende PSV'er leek, bewust of onbewust, te verwijzen naar het juichen van Dessers in september 2021. Feyenoord walste in september 2021 over PSV heen en verliet Eindhoven destijds met een eclatante 0-4 overwinning.

Na de goal van Lang bleek het net van het doel achter Bijlow niet in orde te zijn. Dat moest eerst worden gerepareerd, voordat de topper in Eindhoven een vervolg kon krijgen.

De laatste goal werd ruim drie jaar geleden gemaakt door Dessers, inmiddels niet meer actief voor Feyenoord. De Belgische aanvaller liep na zijn goal richting de cornervlag en hield die al juichend omhoog.

De actie van Dessers zorgde voor woede bij de PSV-supporters achter het doel. Enkele boze fans moesten zelfs worden tegengehouden door stewards.