Calvin Stengs gaat toch niet naar Charlotte FC, zo bevestigt hij aan De Telegraaf. De aanvallende middenvelder annex aanvaller van Feyenoord was al rond met de club uit de MLS, zoals ook de clubs al tot een akkoord kwamen, maar van een transfer komt het niet.

"Ik besefte steeds meer hoe goed ik het bij Feyenoord heb en wil daar blijven", laat Stengs weten in gesprek met De Telegraaf. Opvallend genoeg was het Charlotte FC dat Stengs het laatste zetje gaf. De Amerikanen twijfelden over de fitheid van de linkspoot.

"Ik kom terug naar Feyenoord en zal daar alles geven voor de club, mijn medespelers en de fans. Ik heb zin in het nieuwe seizoen en het spelen in de Champions League”, gaat Stengs verder. Het besluit is opmerkelijk te noemen, daar niets een overgang nog in de weg leek te staan.

De twijfels over de fitheid en de poging van Charlotte om naar aanleiding daarvan opnieuw met Feyenoord te onderhandelen over de betalingsvoorwaarden hebben Stengs doen besluiten de deal te laten klappen.

Charlotte FC lijkt niet bepaald in de maag te zitten met de situatie en is naar verluidt al doorgeschakeld naar Newcastle United. Daar probeert het een deal te krijgen met Miguel Almirón. De Paraguayaan fungeert bij The Magpies als rechtsbuiten.

Feyenoord heeft Stengs vorig jaar zomer de mondelinge toezegging gedaan mee te denken indien er in de (nabije) toekomst een mooie kans voorbij zou komen, zo wist het Algemeen Dagblad te melden. De Rotterdammers namen de achtvoudig international voor slechts 6 miljoen euro over van OGC Nice, waarbij Stengs zelf op financieel vlak behoorlijk moest inleveren.

Stengs kon voor vier seizoenen tekenen in de Major Soccer League, maar dat gaat dus niet gebeuren. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano had hij zijn medische keuring wel met succes doorstaan. De officiële communicatie vanuit Feyenoord laat voorlopig op zich wachten.

In 44 officiële wedstrijden namensde Stadionclubwas Stengs tot dusver goed voor 8 doelpunten en 18 assists. Ibrahim Osman is reeds op huurbasis overgekomen van Brighton & Hove Albion als vervanger van Stengs. Het is niet bekend welke gevolgen het heeft voor die transfer.