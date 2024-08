Priske onthult wie de doelman van Feyenoord is in Johan Cruijff Schaal tegen PSV

De opstelling van Feyenoord voor de Johan Cruijff Schaal-wedstrijd tegen PSV is bekend. Trainer Brian Priske geeft onder de lat de voorkeur aan Timon Wellenreuther boven Justin Bijlow. Verder zijn er geen opmerkelijkheden waar te nemen in de opstelling van de Rotterdammers. Quinten Timber is nog niet fit genoeg om te starten. Het duel in het Philips Stadion begint om 18:00 uur en is te zien op ESPN.

Wellenreuther begint dus op doel bij Feyenoord. Priske liet in aanloop naar de wedstrijd nog niets los over de doelmannenkwestie. “Ik weet het zelf wel, maar deel het uiteraard nog niet met jullie. Het is belangrijk om eerst mijn team de opstelling te vertellen”, vertelde de Deen op de persconferentie.

Priske kiest zoals gewoonlijk voor drie centrumverdedigers: Lutsharel Geertruida, Thomas Beelen en Dávid Hancko. Priske heeft achterin bovendien niet veel te kiezen, gezien de afwezigheid van de geblesseerden Gernot Trauner, Gijs Smal en Quilindschy Hartman.

Bart Nieuwkoop (rechts) en Marcos López (links) bestrijken de flanken op het middenveld, dat verder gevormd wordt door controleurs Ramiz Zerrouki en Gjivai Zechiël. Timber is nog niet fit genoeg om vanaf het begin mee te doen.

Voorin zijn er evenmin verrassingen waar te nemen. Santiago Gimenez wordt in de punt van de aanval bijgestaan door flankspelers Calvin Stengs (rechts) en Igor Paixão (links). Stengs moest een deel van de voorbereiding missen wegens een blessure, maar de creatieveling is op tijd klaargestoomd.

Feyenoord kende bepaald geen vlekkeloze voorbereiding met onder meer nederlagen tegen Benfica (5-0) en AS Monaco (1-3). Priske heeft een streep onder de voorbereiding gezet en gaat zondag voor een zege. “Dan gaat het om een prijs die we willen pakken. Dat neemt niet weg dat we ook al bezig zijn met de competitiestart tegen Willem II van een week later. Vorig jaar verloor Feyenoord vier punten in de eerste twee speelrondes, dit seizoen willen we beter starten.”

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Geertruida, Beelen, Hancko; Nieuwkoop, Zerrouki, Zechiël, López; Stengs, Gimenez, Paixão.

