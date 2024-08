Priske houdt rekening met transfers bij Feyenoord: ‘Te Kloese werkt keihard’

Brian Priske kijkt uit naar zijn eerste Eredvisie-wedstrijd als coach van Feyenoord, zo maakt hij op de persconferentie daags voor het duel met Willem II duidelijk. De oefenmeester geeft aan dat hij tevreden is met hoe zijn selectie ervoor staat, al hoopt de Deen nog altijd op extra versterkingen.

“De selectie ziet er goed uit”, zo blikt Priske vooruit. “Deze week heeft Gijs Smal volledig meegetraind en hij zit zaterdag bij de wedstrijdselectie. Hetzelfde geldt voor Julián Carranza, die de hele week goed heeft getraind en erg scherp oogt.”

“Gernot Trauner is nog aan het herstellen van zijn blessure, maar de ontwikkelingen zijn positief. Ook Quilindschy Hartman werkt nog aan zijn herstel, dat in zijn geval nog wel even gaat duren. Hij is in goede handen en soms laat hij zich al zien op het veld.”

Verder benadrukt Priske dat hij rekening houdt met zowel inkomende als uitgaande transfers voor het einde van de window. “Het is een tricky period voor iedere coach, niet alleen bij Feyenoord. Ik ga ervan uit dat de selectie nog verder versterkt wordt. Dennis te Kloese werkt hard om de juiste spelers te halen. Maar we zullen zien.”

“Ik zou blij zijn als we de selectie in de huidige staat kunnen behouden, maar je weet het nooit. Er kan zomaar een buitenlandse club komen die veel geld biedt, en dan kun je als Feyenoord soms niet anders dan het bod accepteren. Dat hoort er nou eenmaal bij.”

“Ik ben zeker tevreden met de selectie die we nu hebben, maar ik zou graag nog wel extra kwaliteit willen. Vorig seizoen werden we al niet kampioen en nu zijn we ook nog Mats Wieffer en Yankuba Minteh kwijtgeraakt.”

“Het lijkt me logisch dat ik daar nog vervangers voor wil hebben”, besluit Priske. “Het zal niet makkelijk worden, want zij zijn Premier League-spelers en je haalt niet zomaar spelers van hetzelfde niveau naar Feyenoord.”