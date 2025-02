Priske gunt Hartman basisplek bij Feyenoord en voert wijziging door in aanval

De opstelling van Feyenoord voor de stadsderby tegen Sparta Rotterdam is bekend. Trainer Brian Priske kiest ervoor om Antoni Milambo buiten de basis te houden, terwijl Quilindschy voor het eerst sinds zijn zware blessure een basisplaats krijgt. Het duel in De Kuip begint om 21.00 uur en is live te zien op ESPN 2.

Timon Wellenreuther staat onder de lat bij Feyenoord. Bart Nieuwkoop start op de rechtsbackpositie, terwijl het centrum bestaat uit Thomas Beelen en Dávid Hancko. Hartman is dus de linksback van dienst.

Het middenveld van Feyenoord bestaat uit Jakub Moder, Hwang In-beom en aanvoerder Quinten Timber. Laatstgenoemde start op 10 en krijgt de voorkeur boven Antoni Milambo, die rust krijgt.

In de spitspositie valt de keuze van Priske enigszins verrassend op Julián Carranza, die Ayase Ueda op de bank houdt. Anis Hadj Moussa is genoeg hersteld van zijn lichte klachten en gaat zijn kunsten op de rechterflank vertonen. Igor Paixão is de linksbuiten.

Voor Feyenoord dreigt het seizoen in mineur te eindigen. Na een slechte week, waarin verloren werd van zowel Ajax als PSV (KNVB Beker), moet de ploeg van Priske vechten voor de derde plaats.

De Rotterdammers moeten het voorlopig doen met de vijfde plaats in de Eredivisie, al hebben concurrenten FC Utrecht en AZ een wedstrijd meer gespeeld. Komende week wacht het heenduel in de Champions League met AC Milan. Mede daarom heeft Priske ervoor gekozen om Gernot Trauner te sparen, al wordt de oefenmeester gedwongen om tegen Sparta vrijwel al zijn beschikbare sterkhouders op te stellen.

Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Moder, Hwang, Timber; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

Opstelling Sparta Rotterdam: Olij; Bakari, Young, Eerdhuijzen, Van Aanholt; Clement, Eiting; Van Bergen, Hlynsson, Mito; Lauritsen.