President die arbiter Meler sloeg treedt uren na zeer opmerkelijk statement af

Maandagavond werd het Turkse voetbal opgeschrikt door een incident direct na de wedstrijd tussen MKE Ankaragücü en Çaykur Rizespor (1-1). Er ontstond een massale rel, waarbij scheidsrechter Halil Umut Meler naar de grond werd geslagen door een woeste Faruk Koca, de president van Ankaragücü. Inmiddels is bekend geworden dat Koca is afgetreden als president van Ankaragücü, om 'de club geen verdere schade toe te brengen'.

Koca bracht eerder op de dag een statement naar buiten. "Tijdens de wedstrijd was er grote spanning in het stadion vanwege de beslissingen van de scheidsrechter. Ik was hierdoor erg boos. Ik probeerde mezelf te kalmeren, maar na afloop van de wedstrijd ging ik naar de scheidsrechter toe en wilde ik in zijn gezicht spugen."

"Toen ik het veld betrad en naar de scheidsrechter ging, heb ik niet geslagen. Ik heb hem een veeg gegeven. Door mijn veeg ging de scheidsrechter naar de grond. Het was niet hard genoeg om hem te laten vallen. De scheidsrechter stond vijf à tien seconden en wierp zich toen tegen de grond. Later hoorde ik dat de scheidsrechter in elkaar geslagen was."

"Het incident is gebeurd, het spijt me ik bij een dergelijk incident betrokken ben. Ik bied mijn excuses aan aan de heer Meler en zijn familie, de Turkse scheidsrechtersgemeenschap, het sportpubliek en onze natie voor mijn houding tegenover Halil Umut Meler."

Op de beelden is te zien dat Koca een vuistslag uitdeelde aan Meler, die direct daarna naar de grond ging. Er werd daarna nog verschillende malen op hem ingetrapt door andere personen. Toen Meler weer op kon staan, werd hij onder strenge veiligheidsmaatregelen naar de kleedkamer gebracht.

Zojuist in de Turkse Süper Lig…Voorzitter Ankaragüçü slaat de scheidsrechter neer…?? pic.twitter.com/xiemYt1sui — Rypke Bakker (@RypkeBakker) December 11, 2023

Meler

Meler ligt in het ziekenhuis, waar hij dinsdag bezoek kreeg van onder meer scheidsrechters en de president van Turkije, Recep Tayyip Erdogan. Meler gaf ook een eerste reactie op de gebeurtenissen op maandagavond. "Hij (Koca, red.) zei tegen me dat hij me ging vermoorden. Koca sloeg me recht onder het linkeroog en zo viel ik op de grond."

"Daar kreeg ik nog vele trappen in het gezicht en andere delen van mijn lichaam. Ik hoorde Koca ook roepen naar mij en mijn collega’s dat het ‘gedaan’ zou zijn met mij. Hij zei specifiek tegen mij dat hij me ging vermoorden.” De daders, inclusief Koca, zijn opgepakt. Meler kan het ziekenhuis naar verwachting woensdag verlaten.

Eerder op dinsdag werd bekend dat de Turkse voetbalbond (TFF) alle binnenlandse competities heeft stilgelegd. Daarnaast worden Ankaragücü, Koca en de andere daders volgens de TFF op de 'zwaarst mogelijke manier' gestraft.

Aftreden

Koca heeft zijn aftreden inmiddels bevestigd. “Ik wil graag aan het publiek aankondigen dat ik ontslag heb genomen als president van MKE Ankaragücü om verdere schade voor de club, de Ankaragücü-fans, de gemeenschap waarin ik me bevind en mijn familie te voorkomen."

"Ik hoop dat dit incident, dat ik meer dan wie dan ook niet kan accepteren, een reden zal zijn om ons sportleven, en vooral onze voetbalgemeenschap, te zuiveren van fouten, tekortkomingen en de geweldscultuur."

