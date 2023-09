Prachtig hakje Cristante leidt winnende treffer Lukaku voor pover AS Roma in

Donderdag, 21 september 2023 om 20:46 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:48

AS Roma heeft een zeer moeizame zege geboekt op Sheriff Tiraspol: 1-2. In Moldavië kwamen de Romeinen er met name in de eerste helft niet aan te pas, al kwamen ze vlak voor het rustsignaal op voorsprong via een eigen doelpunt. Na rust maakte Cristian Tovar de gelijkmaker, waarna Roma het tempo omhoog gooide. Romelu Lukaku zorgde voor de verlossing door vlak na een uur spelen voor de beslissende treffer te zorgen.

José Mourinho zit nog altijd een schorsing uit, al was de Portugese oefenmeester wel aanwezig in het stadion. Zijn taken langs de lijn werden overgenomen door assistent-trainer Salvatore Foti, die sterren als Paulo Dybala, Leonardo Spinazzola en Leandro Paredes op de bank hield. Lukaku mocht wel aan de aftrap verschijnen, evenals Rick Karsdorp. Laatstgenoemde stond als rechtermiddenvelder geposteerd in de 4-3-3-formatie van i Giallorossi. Renato Sanches en Bryan Cristante vormden het blok op het middenveld, terwijl doelman Mile Svilar de voorkeur kreeg boven Rui Patrício.

Roma speelde een belabberde eerste helft en het was vooral Sheriff dat de klok sloeg. Zo schoot Jerome Ngom Mbekeli over en bracht Svilar redding op een schot van David Ankeye. Flinke tegenvaller voor Roma was het gebelsseerd uitvallen van Renato Sanches. De blessuregevoelige Portugees werd vervangen door Paredes, die vroeger dan verwacht zijn opwachting moest maken. De Argentijn zag Mbekeli dicht bij de 1-0 komen, ware het niet dat de paal in de weg stond. Nadat Stephan El Shaarawy een kans liet liggen leek 0-0 de ruststand te worden, maar de realiteit bleek anders. Op slag van rust kwam Roma plots op voorsprong. Een vrije trap werd van richting veranderd door zowel Amine Talal als Gaby Kiki, waardoor doelman Maksym Koval kansloos was: 0-1.

Na rust was het spel van Roma weer pover en de gelijkmaker na een klein uur spelen was dan ook verdiend te noemen. De Romeinen slaagden er tot driemaal toe niet in om een hoekschop weg te werken, waardoor Tovar uiteindelijk kon binnenschieten: 1-1. Roma gooide het tempo daarna omhoog, bracht onder meer Dybala en kwam vlak na het uur opnieuw op voorsprong. Na een fraai hakje van Bryan Cristante kapte Lukaku zijn man uit en vond hij de korte hoek: 1-2. Roma had het balbezit, al was gevaar van de Moldaviërs nooit ver weg. Ondanks enkele kansen aan beide kanten werd er niet meer gescoord, waardoor Roma zijn Europa League-campagne uitstekend begint.