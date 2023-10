Prachtgoal ex-PSV'er Bruma maakt eerste twee CL-doelpunten Becker onschadelijk

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 20:44 • Lars Capiau • Laatste update: 21:02

SC Braga heeft dinsdagavond in de allerlaatste minuut een overwinning geboekt op 1. FC Union Berlin. Lang dachten de Duitsers beslag te leggen op hun eerste Champions League-punt in de historie van de club, mede door twee doelpunten van Sheraldo Becker, maar uiteindelijk trokken de Portugezen aan het langste eind: 2-3.

Nadat Becker de thuisploeg op een 2-0 voorsprong had gezet kwam SC Braga via een doelpunt van Sikou Niakate en een prachtige treffer van ex-PSV’er Bruma langszij: 2-2. In minuut negentig plus vier tekende Andre Castro met een droge schuiver voor de winnende treffer aan en complementeerde zo een fraaie comeback: 2-3.

Bij Union verscheen naast Becker ook Danilo Doekhi aan de aftrap. De ex-Ajacied en voormalig Vitessenaar vormde een centraal trio met Diego Leite en de van Juventus overgekomen Leonardo Bonucci, waar ook ex-Heraclied Robin Gosens in de defensie geposteerd stond.

De Duitse hoofdstedelingen begonnen voortvarend aan de wedstrijd. Al na vier minuten dacht Gosens namens Union de voorsprong te grijpen. Na een explosieve sprint van Becker en diens lage voorzet viel de bal pardoes voor de voeten van de Duitser, die het leer tegen de touwen werkte. De VAR constateerde echter buitenspel van Becker, waardoor het doelpunt werd afgekeurd.

Na precies een halfuur spelen was die voorsprong er dan toch voor de Duitse nummer vier van afgelopen seizoen. In een razendsnelle counter lanceerde Alex Kral Becker, die oog in oog de bal door de voeten van de Braga-doelman Matheus schoof: 1-0.

Vijf minuten later maakte Becker ook zijn tweede van de wedstrijd. Een lange bal van Doekhi werd met het hoofd verlengd door Lucas Tousart, waardoor Becker plots vrij voor de keeper opdook. Met zijn linker krulde hij de bal hoog achter Matheus: 2-0.

Van die voorsprong kon Union echter niet lang genieten. Een hard schot van Ricardo Horta in de nasleep van een hoekschop werd nog gekeerd door Frederik Ronnow, maar de rebound was een prooi voor Niakate: 2-1. Bruma maakte met een prachtige treffer er 2-2 van. Uit een afgeslagen corner schoot de Portugees werkelijk geweldig raak. Castro kroonde zichzelf in de slotminuut als matchwinner. Met een droge schuiver knalde hij de 2-3 binnen en completeerde zo de Portugese comeback.