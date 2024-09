Poulsen scoort met schitterende omhaal voor Denemarken; Hancko levert fraaie assist

Denemarken heeft zijn Nations League-start een uitstekend vervolg gegeven. Na de 2-0 overwinning op Zwitserland wisten de Scandinaviërs Servië zondag met dezelfde cijfers te verslaan. Grote man bij Denemarken was Yussuf Poulsen, die scoorde via een prachtige omhaal en een assist leverde. Ondertussen won Slowakije, mede dankzij een fraaie assist van Dávid Hancko, met 2-0 van Azerbeidzjan.

Denemarken - Servië 2-0

Aan de kant van de Denen begon Christian Eriksen hangend aan de linkerkant. De ex-Ajacied vormde de aanval met Poulsen en Albert Grønbaek. Een andere voormalig Ajax-speler, Rasmus Kristensen, stond in de driemansdefensie. Kasper Dolberg was bankzitter.

Denemarken was de bovenliggende partij in het Parken Stadion in Kopenhagen, terwijl Servië er aanvallend amper aan te pas kwam. De openingstreffer, zo’n tien minuten voor rust, kwam dan ook niet als een verrassing. Na een heerlijke combinatie legde Poulsen terug op Grønbaek, die met een laag schot de korte hoek vond: 1-0.

Na een uur volgde de definitieve beslissing. Victor Kristiansen gaf voor vanaf de linkerkant en zag Poulsen met een heerlijke omhaal de 2-0 binnenschieten.

In het restant van de wedstrijd had Denemarken weinig tot niets meer te vrezen van Servië, waar onder meer Dusan Tadic niet meer voor speelt door een ruzie met de bondscoach. AZ’er Kristijan Belic viel twintig minuten voor tijd in, maar ook hij kon geen ommekeer meer bewerkstelligen.

Slowakije - Azerbeidzjan 2-0

Net als Denemarken wist ook Slowakije zijn eerste wedstrijd al te winnen, met 0-1 van Estland. De Slowaken, waar naast Feyenoorder Hancko ook voormalig FC Groningen-aanvaller Tomás Suslov startte, maakte snel korte metten met Azerbeidzjan.

Halverwege de eerste helft opende Ondrej Duda de score, door een strafschop binnen te schieten. Vier minuten later blonk Hancko uit, door zijn directe tegenstander op fraaie wijze te passeren en op de achterlijn het overzicht te bewaren. Zijn pass werd gepromoveerd tot assist door Dávid Strelec, die haast niet meer kon missen: 2-0.