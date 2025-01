Postecoglou loopt leeg na nederlaag Tottenham: 'Nooit zo boos geweest in mijn carrière'

Tottenham Hotspur zit in de hoek waar de klappen vallen. De Noord-Londenaren verloren zaterdag van Newcastle United (1-2) en staan op een troosteloze twaalfde plaats in de Premier League. Na afloop van de wedstrijd uitte manager Ange Postecoglou zijn woede over de gelijkmaker van Newcastle.

Tottenham, dat uit zijn laatste vier wedstrijden slechts één punt verzamelde, begon nog wel uitstekend aan de wedstrijd. Dominic Solanke kopte raak en zorgde zo voor wat vreugde bij de fans. De vreugde was echter van korte duur, daar Anthony Gorden al in de zesde minuut de gelijkmaker verzorgde.

De gelijkmaker was controversieel. Lucas Bergvall schoot de bal tegen de hand van Joelinton aan, waarna de bal voor de voeten van Bruno Guimarães belandde. Zijn pass op Gordon leverde Newcastle de gelijkmaker op.

Tottenham claimde dat er sprake was van strafbaar hands, maar arbiter Andrew Madley en de VAR gingen daar niet in mee. Madley was van mening dat de hand van Joelinton niet uitgestoken genoeg was, waardoor er in zijn ogen geen sprake was van strafbaar hands.

Newcastle won de wedstrijd uiteindelijk na een treffer van goudhaantje Alexander Isak. Na afloop ging het weinig verrassend vooral over de handsbal van Joelinton, al treurde Postecoglou vooral om het feit dat Tottenham met lege handen achterbleef. "Ik ben nog nooit zo boos geweest in mijn carrière", foeterde de Australiër op de persconferentie.

"Als je bedenkt wat we allemaal hebben moeten doorstaan en de situatie waarin we ons nu bevinden om zo'n prestatie te leveren, neem ik mijn hoed af voor de spelers," doelde Postecoglou op het feit dat hij geen beroep kon doen op Micky van de Ven, Cristian Romero, Destiny Udogie, Fraser Forster, Guglielmo Vicario, Richarlison, Ben Davies en de geschorste Rodrigo Bentancur.

“Ik vond ze geweldig, maar ik ben gewoon echt heel erg boos. Ik denk dat ik nog nooit zo boos ben geweest in mijn carrière, omdat ze de juiste beloning voor een fantastische prestatie niet kregen.”

Postecoglou beet enigszins op zijn tong toen hij gevraagd werd naar de handsbal van Joelinton. "Ik weet dat je wilt dat ik iets zeg, maar dat ga ik niet doen," diende hij een journalist van repliek. "Ik denk dat het duidelijk is. Of mensen het nu met me eens zijn of niet, of het nu geen handsbal was of dat het per ongeluk was, ik ben gewoon niet geïnteresseerd in die discussie."

"Op een willekeurige dag en met een eerlijk en gelijk speelveld en logische denkprocessen hadden wij die wedstrijd gewonnen", deelde Postecoglou een sneer uit aan de arbitrage. "Dat is het. Je kunt er van maken wat je wil. Ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen."

Tottenham heeft weinig tijd om te treuren, want het haast ongenaakbare Liverpool komt woensdag op bezoek in het kader van de EFL Cup. Op 15 januari, drie dagen na de FA Cup-wedstrijd tegen Tamworth, gaan de manschappen van Postecoglou op bezoek bij aartsrivaal Arsenal.