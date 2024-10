‘Pogba-soap krijgt totaal nieuwe wending: Juventus werkt aan contractontbinding’

Juventus werkt aan een contractontbinding van Paul Pogba, zo meldt Voetbal International in navolging van Italiaanse media. De 31-jarige Fransman zag deze week zijn schorsing wegens dopinggebruik teruggebracht worden van vier jaar naar achttien maanden, maar zal mogelijk elders moeten gaan werken aan zijn terugkeer in het profvoetbal.

Eind februari veroordeelde het Italiaanse antidopingtribunaal Pogba tot een schorsing van vier jaar. De Fransman stond sinds september al tijdelijk aan de kant, nadat hij positief was getest op het gebruik van testosteron. Dat gebeurde op 20 augustus, na het duel tussen Juventus en Udinese. Daarin kwam Pogba niet eens binnen de lijnen.

Daarmee leek de voetballoopbaan van Pogba voorbij, daar hij pas op 34-jarige leeftijd weer terug zou kunnen keren op het hoogste niveau. De middenvelder bleef echter zijn onschuld volhouden en besloot in beroep te gaan tegen de schorsing, met succes dus. Het CAS besloot zijn schorsing terug te brengen naar achttien maanden.

Daardoor kan Pogba in maart van volgend jaar alweer zijn terugkeer maken in het profvoetbal, daar hij voor zijn daadwerkelijke veroordeling in februari ook al maandenlang langs de kant stond. Juventus lijkt echter niet te willen meewerken aan zijn terugkeer.

Pogba beschikt in Turijn nog over een contract tot medio 2026, al werd zijn salaris tijdens de schorsing bevroren. Volgens La Gazetta dello Sport wil Juventus maar één ding: het contract van de middenvelder ontbinden. Die eenzijdige contractontbinding is mogelijk, omdat Pogba vanwege het schenden van de dopingregels is geschorst.

De Italiaanse sportkrant meldt bovendien dat advocaten van Pogba in de weer zijn met het contract en dat het mogelijk gaat om wederzijdse ontbinding. Pogba zal dus hoe dan ook op zoek moeten naar een nieuwe club, daar hij eerder in een statement liet weten dat hij staat te popelen om weer op het veld te staan.

“Ik kan uitkijken naar de dag dat ik mijn dromen weer kan volgen. Dit is een enorm schrijnende periode in mijn leven geweest, omdat alles waar ik zo hard voor heb gewerkt in de ijskast is gezet. Bedankt voor alle liefde en steun. Ik kan niet wachten om weer op het veld te staan”, zo luidde zijn verklaring.