Plottwist rondom Dean Huijsen? ‘AS Roma-verdediger twijfelt over toekomst’

Dean Huijsen blijft mogelijk langer aan AS Roma verbonden, zo meldt Tuttosport. De sportkrant schrijft dat de geboren Nederlander voldoende perspectief wil hebben wanneer hij aankomende zomer terugkeert naar Juventus, dat hem heeft gestald bij Roma. Huijsen wil bij zijn terugkeer in Turijn geen vaste reserve zijn, nu hij in Rome is uitgegroeid tot een belangrijke speler.

Huijsen kwam tijdens de afgelopen transferperiode over van Juventus naar Roma, dat toen naarstig op zoek was naar een nieuwe centrumverdediger. Dat had alles te maken met de aanwezigheid van Evan Ndicka op de Afrika Cup, waardoor Roma dun in zijn verdedigers zat.

Roma probeerde eerst om Leonardo Bonucci over te nemen van FC Union Berlin, maar het totale kostenplaatje om de Italiaanse stopper naar Rome te halen was Roma iets te gortig. De club schakelde door naar Huijsen, die tot tot het einde van het seizoen gehuurd wordt en een uitstekende indruk maakt.

Trainer Daniele De Rossi en zijn teamgenoten zijn lyrisch over Huijsen, die onlangs opteerde voor een interlandcarrière bij Spanje, het land waar hij deels opgroeide. Bij Roma wil men dan ook dat Huijsen voor een langer verblijf in de Italiaanse hoofdstad kiest. Huijsen deed tot op heden in iedere Serie A-wedstrijd van Roma mee, al was dat soms als invaller. Tegen Cagliari en Frosinone wist hij bovendien te scoren.

Huijsen en zijn vader en tevens zaakwaarnemer Don Huijsen sluiten niets uit en houden de optie om langer bij Roma te blijven open. Tuttosport schrijft dat een mogelijke belangrijke voorwaarde voor een langer verblijf Champions League-voetbal is.

Roma staat momenteel vijfde, op drie punten van het als vierde geklasseerde Bologna, dat momenteel het vierde en laatste Champions League-ticket in handen heeft. Ook maakt Roma kans om dat Champions League-ticket in handen te krijgen door de Europa League te winnen. I Giallorossi, die in dat toernooi zonder Huijsen aantreden, nemen het in de kwartfinale op tegen AC Milan.

Huijsen, die eerder aangaf sowieso terug te keren bij Juventus, wil bij terugkomst in Turijn geen vaste reserve zijn. De achttienjarige centrumverdediger voelt zich belangrijk in Rome en wil dat ook na de zomer zijn, waardoor het plots onzeker is of hij volgend seizoen daadwerkelijk in het shirt van Juventus speelt. Huijsen staat tot medio 2028 onder contract bij Juventus, waar hij concurrentie ondervindt van onder meer Danilo, Gleison Bremer, Federico Gatti en Daniele Rugani.

