PL geeft communicatie VAR en scheids rond penaltymoment Liverpool - City vrij

De Premier League heeft de audiocommunicatie tussen arbiter Michael Oliver en Stuart Attwell, de videoscheidsrechter van dienst, rondom het discutabele moment tussen Jérémy Doku en Alexis Mac Allister in de topper tussen Liverpool en Manchester City (1-1) van iets meer dan een week geleden vrijgegeven.

Mac Allister ging in de absolute slotfase van het duel naar de grond in het strafschopgebied, maar Oliver vond dat er geen sprake was van een overtreding van Doku. “Voor mij is het niks. Hij (Doku, red.) probeert de bal te spelen, maar misschien is er contact”, zegt de arbiter direct na het desbetreffende moment.

“Doku raakt overduidelijk de bal”, reageert Attwell als hij de herhaling voor het eerst ziet. “Hij speelt de bal, de bal is hoog en ze komen allebei in. Ik denk niet dat er genoeg bewijs is om een strafschop te geven. Doku speelt de bal.”

“Ollie, ik bevestig de beslissing op het veld om door te spelen. De check is voltooid”, aldus Attwell. Mede door het besluit van Oliver eindigde de topper tussen the Reds en the Citizens in 1-1, waar Arsenal optimaal van profiteerde.

Liverpool-manager Jürgen Klopp was na afloop van het duel met Manchester City woest over het veelbesproken moment in de slotfase. Zijn ploeg werd een strafschop onthouden, aldus de Duitser op de persconferentie.

“Dit was honderd procent een penalty. Dit voorval zou overal op het veld een overtreding én een gele kaart zijn geweest. Doku raakt de bal wel, maar dat lukte alleen maar omdat zijn voet zo hoog zat. Als de bal er niet tussen zat, dan had hij Mac Allister vermoord.”

Klopp snapte niet waarom Oliver geen strafschop toekende. “Iedere persoon ter wereld die iets met voetbal heeft vindt dit een penalty. Waarom oordeelt de persoon in de VAR-studio dat dit geen duidelijke overtreding is? Wat heeft hij voor lunch op om tot dit besluit te komen?”

