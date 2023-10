Pijnlijke statistiek: ook Jong Ajax deelt mee in de Amsterdamse malaise

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 08:57 • Wessel Antes

Jong Ajax is bezig aan het slechtste seizoen sinds het beloftenelftal is toegetreden tot de Keuken Kampioen Divisie. Het elftal van trainer Dave Vos staat na tien wedstrijden op de negentiende plek op het tweede niveau van Nederland. De jeugdige Amsterdammers wisten slechts vijf punten te verzamelen, veruit de slechtste start sinds het seizoen 2013/14.

Vrijdagavond ging Jong Ajax kansloos onderuit op bezoek bij FC Dordrecht. Het elftal van Vos keek bij rust al tegen een 3-0 achterstand aan na doelpunten van René Kriwiak, Rocco Robert Shein en Ilias Bronkhorst. Na rust bepaalde Jop van der Avert de eindstand op 4-0 in het voordeel van de Schapenkoppen.

Het Amsterdamse beloftenelftal heeft met -12 het slechtste doelsaldo van de hele Keuken Kampioen Divisie. Dat ligt voornamelijk aan het aantal tegendoelpunten dat Jong Ajax krijgt, daar keepers Charlie Setford, Tom de Graaff en Diant Ramaj gezamenlijk al 28 keer moesten vissen.

In eerdere jaren had Jong Ajax na tien wedstrijden altijd minstens 10 punten gepakt. Tot dit jaar was het seizoen 2015/16 het seizoen van de slechtste start. In het kampioensjaar van 2017/18 deed het beloftenelftal het best, met 23 punten. Jong Ajax lijkt hard op weg naar de laagste eindklassering in de tienjarige clubgeschiedenis. In het seizoen 2020/21 eindigde het elftal onder Mitchell van der Gaag op de zestiende plek.

Groot verlies

Vos zag deze zomer een aantal belangrijke krachten vertrekken. Donny Warmerdam, die in de afgelopen jaren liefst 82 wedstrijden speelde voor Jong Ajax, tekende bij De Graafschap. In Doetinchem is hij een reguliere basisspeler. Youri Regeer, die 91 wedstrijden voor Jong Ajax uitkwam, is inmiddels een belangrijke kracht bij FC Twente. In Enschede past hij zich moeiteloos aan op een hoger niveau. Sontje Hansen tekende ondanks een nieuw aanbod van Ajax bij NEC.

Daarnaast zag Vos twee basisspelers op huurbasis vertrekken. Kian Fitz-Jim speelt dit seizoen voor Excelsior, waar hij nog geen vaste basisplek wist te veroveren. In zijn eerste vier duels voor de Kralingers gaf de controleur wel al een assist. Spits Christian Rasmussen speelt momenteel tijdelijk in zijn geboorteland. Na acht wedstrijden voor FC Nordsjaelland staat hij op een doelpunt.

Vos kreeg eveneens te maken met een flinke doorstroom naar het eerste elftal. Anass Salah-Eddine, Silvano Vos en Amourrichio van Axel Dongen maken deel uit van de selectie van Maurice Steijn. Verdediger Jorrel Hato stroomde vorig seizoen al door naar de hoofdmacht van de Amsterdamse recordkampioen.