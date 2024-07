Pierre van Hooijdonk wijst vol overtuiging de ‘absolute ster’ van Oranje aan

Cody Gakpo is ‘onze ster’, zo luidt de conclusie van Pierre van Hooijdonk. De oud-aanvaller was na afloop van het overtuigende duel tussen het Nederlands elftal en Roemenië vol lof over de Eindhovenaar. NOS-presentator vergelijkt de aanvaller met Oranje-icoon Arjen Robben.

Een uitstekend spelende Gakpo was verantwoordelijk voor de openingstreffer van Oranje en stond met een assist ook nog aan de basis van de bevrijdende 0-2. “Het is altijd fijn als je de wedstrijd open kan breken”, reageert de uitblinker na afloop tegenover de NOS. “Dan valt die spanning een beetje weg.”

“Goede wedstrijd, goede goals, goed voetbal bij vlagen”, somt Gakpo de overtuigende wedstrijd van Oranje op. “Natuurlijk zijn er verbeterpunten, dat gaan we analyseren, maar een goede reactie op de vorige wedstrijd. Dit is een goede stap in de juiste richting. Roemenië is een stugge ploeg, maar we hebben het echt goed gedaan als team.”

De doelpuntenmaker kan zich voorstellen dat men op de banken vreesde voor een onverdiende gelijkmaker. “Maar op het veld zaten we er goed in en waren we daar niet bang voor.” Pierre van Hooijdonk is na het zien van het interview met de aanvaller uitermate lovend over Gakpo.

“Ik vind het echt onze ster, van dit elftal”, aldus de analyticus bij de. “Dat was hij al in Qatar, en nu ook. In alle facetten van het prof-zijn is hij echt een voorbeeld voor iedereen. De manier waarop hij zich heelheeft weten te ontwikkelen bij PSV, een transfer naar Liverpool gemaakt. Bij het Nederlands elftal is hij nog best bescheiden, maar hij is onze ster.”

Rafael van der Vaart sluit zich aan bij zijn collega-analist. “Er zijn heel weinig spelers op de wereld die op een tegenstander af dribbelen, en dat de back dan eigenlijk in zijn broek schijt. Maar dat heb ik bij Gakpo.” Gert van ’t Hof trekt een vergelijking. “Wat Arjen Robben had, dat heeft hij ook.”

“Hij heeft veel gevoel in zijn afwerking”, voegt Van Hooijdonk. “Dat is waarom hij altijd doelpunten zal maken.” Van der Vaart heeft nog één stukje advies voor de aanvaller: “Af en toe even naar links en rechts kijken.”

