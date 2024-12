Pierre van Hooijdonk weigert eigen fout toe te geven en schuift schuld in schoenen van Guus Til en PSV

Pierre van Hooijdonk heeft totaal geen spijt van zijn uitspraken van vorige week rondom het opmerkelijke interview van Guus Til, zo laat hij weten bij NOS Studio Voetbal. De middenvelder van PSV gaf na afloop van de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht (2-5) bij ESPN aan dat hij ‘de laatste tijd wat vuur miste’, waarop Van Hooijdonk speculeerde dat Til te maken had met een burn-out.

“Ik heb geen vuur meer ofzo, man” zei Til onder meer. “En misschien moet ik dit niet zeggen hier. Ik kan niet eens meer blij zijn na een goal. Ik sta zó neutraal op het veld. Ik kan het niet plaatsen. Ik loop er een beetje verloren bij. En ik kan het niet plaatsen. Ik loop op het veld, maar ik wil het op het moment niet.”

Bij Studio Voetbal liet Van Hooijdonk diezelfde dag nog zijn licht schijnen op de situatie. De oud-spits opperde onder meer dat Peter Bosz zijn middenvelder op vakantie moest sturen en speculeerde over een mogelijke 'voetbalburn-out' bij Til. Bosz reageerde daar weer op en noemde de uitspraken van Van Hooijdonk ‘heel gevaarlijk’.

Op de vraag of Van Hooijdonk de reactie van de PSV-trainer snapt, antwoordt hij zondag heel duidelijk. “Nee. Ik vind dat PSV heel spastisch heeft gereageerd”, gaat Van Hooijdonk in de aanval. “Ik vind dit typisch een gevalletje persafdeling.”

“Guus Til vertelt in een kort interview iets heel onverwachts. Daarna gaat hij naar binnen en heeft iedereen het er meteen over. Iedereen, ook de persafdeling, hoort dat. PSV wint dik in Utrecht, dus dat zou de boventoon moeten voeren. Als er echt niets is, laat je hem toch aanschuiven bij de persconferentie?”

“En als je dan terugrijdt naar De Herdgang, kun je toch alsnog de camera van PSV TV pakken en je verhaal doen”, gaat Van Hooijdonk vol onbegrip verder. “Maar nee, ze gaan er een nachtje over slapen. De dag erna komen ze met een interview waarin Til zegt dat alles wat is gezegd ‘grote onzin’ is. Doe dat dan gelijk, want dan voorkom je dit”, verdedigt de analist zijn eigen uitspraken.

“Ik zit hier toch niet aan tafel om mijn mond te houden? Op het moment dat ze het zo laten zweven, wordt er over gespeculeerd. Ik vind dat vrij normaal. Zijn de teentjes zo lang?”, aldus Van Hooijdonk, terwijl hij zijn vingers kort bij elkaar brengt.