Pierre van Hooijdonk noemt het moment waarop Ricardo Pepi definitief het stokje van Luuk de Jong overneemt bij PSV

Sinds zijn terugkeer in Eindhoven in de zomer van 2022 stond zijn status als basisspeler nooit zo ter discussie als nu het geval is. PSV-aanvoerder Luuk de Jong geniet een status als boegbeeld en talisman, maar door de productiviteit van zijn stand-in Ricardo Pepi denken sommigen dat de positie van de kopsterke spits niet veel langer houdbaar is. In een interview met de NOS laat Pierre van Hooijdonk zijn licht op de kwestie schijnen.

Met het oog op het drukke schema deed PSV-trainer Peter Bosz al veelvuldig een beroep op Pepi, en met succes. De Amerikaans international mocht dit seizoen elf keer opdraven in de Eredivisie, waarvan slechts driemaal als basisspeler, maar was desalniettemin goed voor zes doelpunten.

Het gevolg is dat de discussie over de invulling van de spitspositie bij PSV oplaait. Peter Bosz krijgt er inmiddels regelmatig vragen over. "Op dit moment is Luuk mijn nummer één", verschafte de keuzeheer zijn aanvoerder wat ademruimte op de persconferentie van vrijdag. Veel lucht zullen de woorden van Bosz echter niet bieden.

"Pepi is een topspits en hij heeft gelijk als hij zegt dat hij er klaar voor is om dé spits van PSV te zijn", voegde de trainer namelijk toe. Ook Bosz realiseert zich dat Pepi meer hoort te spelen.

In gesprek met de NOS is Van Hooijdonk een vergelijkbare mening toebedeeld. "Ik begrijp het dilemma wel. Het gat tussen de twee wordt steeds kleiner door de ontwikkeling van Pepi", ziet de voormalig international.

Pi-air vermoedt dat Pepi nog aan één voorwaarde moet voldoen om De Jong daadwerkelijk voorbij te streven. "Ik denk dat hij niet meer op de bank is te houden zodra Pepi ook in grote wedstrijden gaat scoren. Dan moet je je echt gaan afvragen wie het meest waardevol is. Momenteel is dat Luuk nog, mede op basis van zijn staat van dienst. En dat is begrijpelijk."

Van Hooijdonk wijst ook naar de leiderschapskwaliteiten van De Jong, een departement waar Pepi volgens de analist te kort in komt. Na dit seizoen zal El Tren, de bijnaam die Pepi in Amerika kreeg, hoe dan ook zijn concurrent van de troon afstoten, zo denkt de oud-vrijetrappenspecialist. "Ik verwacht dat PSV dan aan De Jong gaat vragen of hij als pinchhitter verder wil achter Pepi. Voor Luuk kan dat natuurlijk ook prima zijn."