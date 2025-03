Pierre van Hooijdonk licht één speler uit na Feyenoord - Inter: 'Ik geniet van zijn manier van spelen'

Pierre van Hooijdonk heeft woensdagavond genoten van het optreden van Denzel Dumfries. De verdediger van Inter won in het heenduel van de achtste finales van de Champions League op bezoek bij Feyenoord, met 0-2.

“In de eerste helft had hij het nog een paar momentjes lastig met Osman, maar in de tweede helft eigenlijk helemaal niet meer”, begint Van Hooijdonk na afloop van de wedstrijd bij Ziggo Sport over Dumfries. “Je ziet dat hij superbelangrijk is in zijn rol als wingback.”

“Hij heeft de power gewoon om elke keer in die zestien te komen, en met goede voorzetten de spitsen te bestoken. Dus ik geniet van zijn manier van spelen.”

“Het is power, maar niet alleen maar power, want dan doen we hem tekort. Het is ook een speler die wel precies weet waar de middenvelders en de centrale verdedigers zijn. Dus er is echt veel meer in deze speler gaan zitten.”

Dumfries speelde nog relatief lang bij de amateurs, totdat hij op achttienjarige leeftijd de stap naar de jeugd van Sparta Rotterdam maakte. Inmiddels is hij dus een belangrijke speler in de Champions League.

“Je ziet heel veel spelers die een hele carrière nodig hebben om tot volwassenheid te komen”, legt Van Hooijdonk uit. “Die zijn wat trager qua leren.”

“Dat betekent niet dat het niet goed is, alleen die worden op hun achttiende nooit supertalenten genoemd. Maar als je je doorontwikkelt… Hij is van zó veel waarde voor het Nederlands elftal, en hier bij Inter ook.”