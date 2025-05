Pierre van Hooijdonk: 'Dit is makkelijk scoren tegen een hondje dat op zijn rug ligt'

De analisten in Studio Voetbal vinden de rode kaart die Wouter Goes (AZ) zondagmiddag kreeg overdreven. Met name Pierre van Hooijdonk is daarbij kritisch op scheidsrechter Bas Nijhuis.

Goes speelde zondag opnieuw een absolute hoofdrol tijdens Go Ahead Eagles - AZ (0-3 winst). De twintigjarige verdediger werd gezien de recente verhitte bekerfinale tussen de twee clubs met de nodige vijandigheid ontvangen, scoorde en pakte diep in blessuretijd een rode kaart.

Van Hooijdonk wil het een keer niet hebben over het gedrag van Goes. Hij kijkt liever naar de overtreding die bestraft werd. “Dit vind ik geen rode kaart. Hij neemt niet het risico om iemand daadwerkelijk te blesseren.”

“Hij glijdt ervoor, hij glijdt er niet in. Pas als je in de tegenstander glijdt, dan vind ik dat een serieuze rode kaart”, aldus Van Hooijdonk. Theo Janssen is het met zijn collega eens.

Volgens Janssen glijdt Goes ‘over de bal heen’. “Ik denk dat hij de bal licht raakt. Hij glijdt met zijn voet over de bal heen. Het is gewoon wild, onhandig. Het moment is niet goed en de positie ook niet.”

“Maar dit is wel een jongen die ten koste van alles wil winnen. Daar vinden we allemaal wat van, maar ik vind hem een winnaar. Hij wil vol voor de bal gaan en voor mij is dit slechts een gele kaart”, aldus Janssen.

Van Hooijdonk begrijpt niets van Nijhuis. “Dit is heel makkelijk scoren als scheidsrechter, tegen een hondje dat op zijn rug ligt.” Janssen geeft aan dat ook hij daar het meest teleurgesteld over is.