Pierre van Hooijdonk breekt lans voor 'onderbelichte' speler Nederlands elftal: 'Hij is de meest waardevolle international'

Pierre van Hooijdonk is uiterst gecharmeerd van Cody Gakpo, zo laat hij weten in zijn analyse bij de NOS. Vaak is er veel lof voor andere spelers die meer in de spotlight staan bij het Nederlands elftal, maar volgens Van Hooijdonk verdient Gakpo zeker ook al die lof.

Gakpo speelde, net als veel anderen, een uitstekende wedstrijd tegen Spanje. De linksbuiten van Liverpool kreeg de bal in minuut 28 aangelegd van Justin Kluivert en schoot die onverbiddelijk hard tegen de touwen.

“Gakpo was weer heel goed, maar dat is eigenlijk al een paar jaar aan de gang”, begint Van Hooijdonk zijn lofrede. “Zijn ontwikkeling, vanaf het moment dat hij bij PSV in de basis ging spelen, tot aan nu bij Liverpool en in het Nederlands elftal. Ik vind dat hij misschien nog wel een beetje onderbelicht blijft.”

“Hij heeft namelijk niet het karakter van de showman, maar hij is de meest waardevolle international”, is de analist overtuigd. “Op het afgelopen EK was hij de beste speler, op het WK in Qatar was hij de topscorer. Hij gaat maar gewoon lekker door.”

“En het is allemaal in dienst van het elftal. Als trainer is het een goude speler, want je weet precies wat je aan hem hebt. Geen stomme dingen, nooit. Overal zit een idee en een gedachte achter, dat is echt kwaliteit.”

Rafael van der Vaart vindt daarentegen totaal niet dat Gakpo onderbelicht is bij Oranje. “Nee, helemaal niet. Hij is al jarenlang de beste en dat lichten we ook altijd uit. Pierre bedoelt: er zit geen show aan. Je beoordeelt hem echt alleen op het voetbal”, ziet Van der Vaart een verschil met bijvoorbeeld Memphis Depay.

“Maar hij laat het ook bij Liverpool zien, echt een geweldige speler. Hij heeft ervaring ook, je ziet gewoon dat hij echt top is.” Vervolgens genieten de mannen nogmaals van de treffer van Gakpo. “Het is geen geluk dat het precies Gakpo is die deze binnenschiet.”