Pier Eringa krijgt trap na: ‘Wat is dat nou weer voor gelul?’

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 18:49 • Jan Hoeksema • Laatste update: 19:26

Voormalig voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Ajax Pier Eringa moet het nadrukkelijk ontgelden bij Vandaag Inside. De inmiddels opgestapte topman gaf begin deze maand een interview aan het NRC, waarin hij een boekje opendeed over zijn tijd bij de Amsterdamse club. De tafelheren bij Vandaag Inside reageren kritisch.

"Het interview is een beetje geruisloos voorbijgegaan, misschien omdat het in het NRC stond", begint Özcan Akyol, schrijver en regelmatige gast bij het praatprogramma. "Maar het is een totale ontmaskering van iemand die geen idee had in wat voor wereld hij terecht was gekomen."

Johan Derksen denkt op basis van het interview dat Eringa een verkeerd beeld had van de functie van RvC-voorzitter. "Het was zelfoverschatting. Hij dacht, ik kan een ziekenhuis runnen, dan kan ik ook zo'n voetbalclubje runnen", zegt de Snor gekscherend.

"Die man is echt geweldig door het ijs gezakt", vervolgt Derksen. "Hij wilde het even uit de losse pols doen en hij heeft hopeloos gefaald. En dat heeft Ajax 115 miljoen euro gekost."

Eringa sprak in het interview onder meer over de invloed van De Telegraaf op Ajax. Hij noemde de krant onderdeel van 'een vijfde colonne' en dacht dat het medium 'boos' is op Ajax. "Wat is dat nou weer voor gelul?", vraagt presentator Wilfred Genee zich hardop af. "Zij zijn toch gewoon kritisch bezig met wat er bij Ajax gebeurt?"

"Die man weet helemaal niet wat er in de boze buitenwereld aan de hand is", reageert Derksen. "Hij zit altijd op zijn troon in een ivoren toren en deelt de lakens uit, maar hij weet helemaal niet wat er onder het volk heerst."

"Het kwam heel dom over", zegt Akyol over het interview. "Nou, hij kwam ongeïnformeerd over. Het is volgens mij geen slechte man, maar hij wist niet waar hij terecht was gekomen. Dat bleek wel."