Peter Bosz verrast op middenveld PSV met eerste basisplaats sinds 19 augustus

PSV-trainer Peter Bosz stelt André Ramalho in de basis op in het uitduel met PEC Zwolle. Verder is Olivier Boscagli is op tijd fit geraakt, terwijl Ismael Saibari net niet op tijd hersteld is. Niet Malik Tillman, maar Isaac Babadi mag het vanaf het begin laten zien. Het is voor Babadi zijn eerste basisplaats sinds 19 augustus. Armel Bella-Kotchap keert na een hardnekkige schouderblessure terug in de selectie. De wedstrijd begint om 20:00 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez verdedigt het PSV-doel in het MAC3PARK Stadion. Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Sergiño Dest vormen de defensie. Jerdy Schouten schuift ten opzichte van het midweekse Champions League-duel met Borussia Dortmund (1-1) door naar het middenveld, waar hij Joey Veerman en Babadi naast zich ziet.

In de voorhoede geen verrassingen: spits Luuk de Jong wordt geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Hirving Lozano (links). Bosz hoopt in Zwolle op een beter optreden van zijn vleugelspelers dan tegen Dortmund. “Ik vond dat Lozano bij het penaltymoment voor ons een hele goede actie had en belangrijk was. Verder vond ik hem ongelukkig spelen. Voor Johan geldt een beetje hetzelfde, al was hij ziek geweest."

PEC staat op een verdienstelijke tiende plaats, waardoor het nog altijd kans maakt om aan het einde van de rit met een play-off-ticket in handen te staan. Vorig weekend moest de ploeg van trainer Johnny Jansen echter een tegenvaller incasseren met de 0-1 nederlaag tegen Almere City. Het vertrouwen in een goed resultaat is er bij PEC, dat eerder dit seizoen zeer verdienstelijk gelijkspeelde bij AZ (2-2) en Ajax (2-2).

“Je merkt aan alles dat we verder zijn", vertelde Jansen tegenover RTV Oost. "Hopelijk kunnen we lang in de race blijven. En ook al zou je met 1-0 achter komen, dan nog is er niets verloren. Dan heb je altijd nog een kans. We willen heel graag dat we kunnen meevoetballen. En als dat niet kan, moeten we wat opportunistischer voetballen. We kunnen meedoen en dat vind ik ook echt. Het wordt hartstikke lastig, maar het geloof dat we zouden kunnen stunten is er zeker wel."

De wedstrijd in Zwolle heeft voor PSV niet dezelfde allure als de wedstrijd tegen Dortmund, maar dat maakt voor Bosz geen verschil. “Ik ben iedere week weer volledig geconcentreerd op de eerstvolgende tegenstander, ook nu”, vertelde de oefenmeester vrijdag op de persconferentie. Eerder dit seizoen won PSV eenvoudig met 4-0 van PEC dankzij treffers van Lozano, De Jong, Tillman en de momenteel geblesseerde Guus Til.

Mede dankzij die zege is PSV de nog altijd ongeslagen koploper in de Eredivisie. “Ik weet uit eigen ervaring dat als wij erin slagen om met intensiteit in de Eredivisie te spelen, dat voor andere ploegen heel zwaar voelt. Dat is een rotgevoel voor een tegenstander”, aldus Bosz.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen, Kersten, Lam, García MacNulty; El Azzouzi, Van den Berg; Namli, Velanas, Reijnders; Thy.

Opstelling PSV: Benítez; Teze, Ramalho, Boscagli, Dest; Veerman, Schouten, Babadi; Bakayoko, De Jong, Lozano.

