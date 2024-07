Peter Bosz verklapt welke rol hij in gedachten heeft voor Ryan Flamingo

Ryan Flamingo heeft zaterdag zijn officieuze debuut gemaakt als speler van PSV. De van FC Utrecht overgekomen verdediger, die er niet lekker uitzag bij de tegentreffer van Club Brugge (1-1), kan desondanks rekenen op mooie woorden van zijn trainer. Flamingo is gehaald voor het centrum, zo legt Bosz uit.

"Ryan is een goede speler", citeert Voetbal International uit de mond van Bosz na het oefenduel met Brugge. "Hij heeft deze eerste week een hele goede indruk gemaakt. Het is een fysiek sterke jongen met een hele goede inspeelpass. Een echte winnaar."

Dat Flamingo in de fout ging bij de tegentreffer tegen Brugge tilt Bosz niet te zwaar aan. "Over Ryan maak ik me totaal geen zorgen. Dat hij tegen Club Brugge al direct tot op de helft van de tegenstander doordekte is het minst moeilijke om te leren. Maar hij moet het wel doen."

Bosz legt uit wat zijn plannen zijn met de kersverse aanwinst. "We hebben Ryan in eerste instantie voor de positie centraal in de verdediging gehaald, waarbij ik natuurlijk heel goed weet dat hij bij FC Utrecht ook als nummer 6 op het middenveld heeft gespeeld."

Bij Vitesse fungeerde Flamingo soms als rechtsback. "Dat kan soms in het seizoen een keer nodig zijn. Tillman is een nummer 10, maar heeft ook als linksbuiten gespeeld omdat het nodig was. Het is dus altijd makkelijk als spelers op meerdere posities kunnen spelen."

Driouech

Ook Couhaib Driouech maakte zijn eerste minuten in het shirt van PSV. "Met Couhaib en Noa Lang hebben we na het vertrek van Yorbe Vertessen weer twee spelers voor de linkerkant", legt Bosz uit. Johan Bakayoko en Chucky (Lozano, red.) hebben we dan voor de rechterkant."

"Couhaib is een jongen met hele specifieke kwaliteiten. Met name zijn snelheid en de één tegen één. Voor hem zal ons spel een hele grote omschakeling zijn omdat het compleet anders is met hoe hij bij Excelsior moest spelen. Hij krijgt van ons alle tijd om zich onze speelwijze en de conditie die daarbij hoort eigen te maken."

