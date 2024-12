Bosz lyrisch na PSV - FC Twente: 'De combinatie van kwaliteiten die hij heeft is uniek'

Peter Bosz is dolgelukkig met de prestatie van PSV tegen FC Twente. De Eindhovenaren legden weergaloos voetbal op de mat en wonnen afgetekend met 6-1. Bosz doet op de persconferentie een opmerkelijke constatering. "Dat zie je bijna nooit in een voetbalstadion", aldus de trainer van PSV.

Bosz zag zijn ploeg de eerste paar minuten nog goed beginnen. "Maar daarna vond ik dat het wegzakte. We kwamen al heel snel op 1-0 achter." Dat doelpunt viel uit een fantastische vrije trap van Sem Steijn.

PSV stelde heel snel orde op zaken en stond bij rust al met 3-1 voor. "Op het moment dat wij het tempo omhoog gooien, en we gaan voetballen, dan is het lastig (voor een tegenstander, red.)", zegt Bosz.

FC Twente probeerde PSV op meerdere manieren te bestrijden. "In de eerste helft speelden ze compact. In de tweede helft hebben ze juist heel veel druk naar voren gegeven. We hadden een antwoord op beide manieren van spelen."

Ismael Saibari werd met twee goals de uitblinker van de avond. "Het is gewoon een geweldige speler, net als de rest van de jongens die bij ons spelen."

Bosz roemt de kwaliteiten van Saibari. "Hij heeft heel veel gevoel voor dieplopen. Hij is technisch verfijnd. Het is een combinatie die je, als je naar zijn lichaam kijkt, niet zo één, twee, drie verwacht. Het is natuurlijk een krachtige speler, die ook verfijnd is aan de bal. Dat is wel een unieke combinatie."

Bosz heeft genoten van de wedstrijd tegen Twente. Hij deed bij het eindsignaal een opmerkelijke vaststelling in het Philips Stadion. "Ik ben gewend, ook zelf, dat mensen vanwege files eerder weggaan. Ik zat te kijken aan het eind van de wedstrijd en ik denk: er is niemand weg. Dat vond ik wel bijzonder."