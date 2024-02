Peter Bosz licht toe waarom PSV met Babadi start en Tillman op de bank begint

Peter Bosz heeft toegelicht waarom hij Isaac Babadi zaterdagavond weer een basisplek heeft gegeven bij PSV. De achttienjarige middenvelder start op het middenveld bij de Eindhovenaren, tijdens het uitduel met PEC Zwolle. Het is voor Babadi de eerste basisplaats in het eerste elftal van PSV sinds 19 augustus vorig jaar, toen er met 1-3 werd gewonnen van Vitesse.

De koploper van de Eredivisie start zaterdag met twee andere namen aan de wedstrijd tegen PEC in vergelijking met het Champions League-duel met Borussia Dortmund (1-1) van afgelopen week. André Ramalho en Babadi staan in de basis, terwijl Ismael Saibari en Malik Tillman juist ontbreken.

Saibari zit helemaal niet bij de wedstrijdselectie van de bezoekers, wat te maken heeft met een blessure. Tillman is wel meegereisd naar Zwolle: hij start op de bank.

“Malik is twee keer geblesseerd geraakt op het moment dat hij drie wedstrijden in de week gespeeld had”, verklaart Bosz bij ESPN zijn keuze om Tillman niet in de basis te zetten. “En Isaac doet het erg goed de laatste tijd, ook op trainingen, dus dan verdient die jongen het ook om weer eens te spelen.”

Er is de laatste tijd veel te doen om een eventuele contractverlenging van Babadi. Het talent ligt tot komende zomer vast in het Philips Stadion, en het is de vraag of hij er met PSV uit gaat komen om dat contract open te breken en te verlengen.

Bosz houdt zich daar echter niet mee bezig, geeft hij aan. “Ik kijk gewoon naar wat het beste is, en waarmee ik denk dat we deze wedstrijd gaan winnen. En die jongens stel ik op”, aldus de oefenmeester.

Verder start Ramalho centraal in de verdediging, op de plek waar Jerdy Schouten tegen Dortmund nog stond. “Op het moment dat wij denken dat wij op die positie echt aan het voetballen moeten komen om de wedstrijd te controleren, kies ik voor Jerdy. Sommige wedstrijden zal dat makkelijker gaan dan andere wedstrijden”, ligt Bosz toe. Schouten schuift tegen PEC door naar het middenveld.

