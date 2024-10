Peter Bosz licht één speler uit na teleurstellend gelijkspel PSV in Champions League: 'Ik vond hem geweldig'

Peter Bosz is tevreden over hoe PSV heeft gespeeld tegen Sporting Portugal. De Eindhovenaren waren de betere partij in de Champions League-wedstrijd tegen de Portugezen, maar moesten door een late treffer genoegen nemen met een 1-1 gelijkspel.

PSV kwam na een kwartier spelen op 1-0 via Jerdy Schouten. Daarna kreeg de club meerdere kansen om de score te verdubbelen, maar dat lukte niet. Zeven minuten voor tijd kreeg PSV het deksel op de neus, toen Daniel Bragança de 1-1 maakte. Dat bleek ook de eindstand.

“Ik ben teleurgesteld in het resultaat, maar niet in wat ik van de jongens gezien heb”, aldus PSV-trainer Peter Bosz na afloop bij Ziggo Sport. “Ik vond dat we goed stonden, goed druk zetten, gedurfd… Ja, én je krijgt de kansen. Zij glijden uit waar ze 1-1 kunnen maken, maar Johan moet hier natuurlijk ook de 2-0 maken. Er had meer ingezeten.”

Op de vraag waar het aan kan liggen dat PSV zo goed speelde, antwoordt de oefenmeester: “De noodzaak voelen… Iedereen wil deze wedstrijd spelen. Ik heb ook aangegeven: dit is hoe je ook in de competitie moet spelen, vind ik. Dan ga je uitslagen neerzetten die echt groot zijn.”

“We hebben met de intensiteit gespeeld die nodig is en waren in de duels duelkrachtig”, gaat hij verder. “Bij vlagen hebben we ook gewoon goed voetbal gespeeld.” Bosz geeft aan dat hij voor het eerst dit seizoen echt tevreden is over zijn ploeg.

Toen het einde dichterbij kwam, koos PSV er niet voor om in te zakken en de 1-0 voorsprong te verdedigen. Bosz legt uit waarom. “Zij hebben zoveel kwaliteiten wanneer wij naar achteren gedrongen worden. Ze hebben constant lopers. Als we terug zouden lopen en in de buurt van onze zestien zouden komen, was ik echt bang dat we geslacht zouden worden. We moesten die druk erop houden dat ze niet aan het voetballen zouden komen zoals ze dat gewend zijn.”

Tot slot licht de oefenmeester één uitblinkers uit. “Normaal gesproken had Matteo Dams gisteravond tegen Helmond Sport gespeeld. En die jongen staat nu in de Champions League, en ik vond hem geweldig spelen.”