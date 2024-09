Peter Bosz is zeer blij en wijst grootste 'transfer' voor PSV aan

Peter Bosz is tevreden over het verloop van de transferperiode, zo laat hij voorafgaand aan het Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles weten. In gesprek met ESPN vertelt de trainer van PSV kort over nieuwkomer Rick Karsdorp, de komende transfers én hij geeft aan erg tevreden te zijn met het behouden van zijn steunpilaren.

“Ik ben blij met Rick Karsdorp”, zo begint Bosz zondagmiddag in gesprek met verslaggever Pascal Kamperman. “Het is een speler die we goed kunnen gebruiken en iemand die veel ervaring heeft. Goede speler.”

“Wat hij gaat toevoegen? Dat moeten we straks natuurlijk zien, maar vooraf is het wat ik al zei: ervaring. Het is ook een jongen die wat gif meebrengt, en daar hou ik van. En hij kan gewoon goed voetballen. Ook niet onbelangrijk als je bij PSV speelt.”

“Vanaf maandag ga ik me bezighouden met hoe fit hij is, niet nu. Ik heb wel een idee hoe fit hij is, maar ik ben nu gefocust op Go Ahead Eagles. Ik ga me dus niet met Karsdorp bezighouden, want hij doet niet mee.”

Verder is Bosz erg blij dat enkele sleutelspelers, waaronder Joey Veerman, Jerdy Schouten en Olivier Boscagli, de transferperiode hebben ‘overleefd’. “Het is misschien wel onze grootste ‘transfer’ dat we al die jongens binnenboord hebben gehouden.”

“Ze hebben laten zien dat ze geweldige spelers zijn en daarom zijn we heel erg blij dat ze er nog zijn. Zodra ook Nagalo rond is, dan hebben we in ieder geval de posities ingevuld die we wilden invullen”, besluit de oefenmeester.

Om 16:45 uur start de wedstrijd in het Philips Stadion tegen Go Ahead Eagles. PSV hoopt zijn vierde zege van het seizoen te boeken.