Peter Bosz heeft goed nieuws over langdurig geblesseerde PSV'er: 'Hij traint weer mee'

Het lijkt niet heel lang meer te duren voordat Joey Veerman zijn rentree kan maken bij PSV. Trainer Peter Bosz maakte dinsdag tijdens de voorbeschouwende persconferentie op de Champions League-wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk bekend dat de middenvelder weer meetraint met de groep.

Eind september viel Veerman geblesseerd uit tijdens het met 0-2 gewonnen Eredivisie-duel met Willem II. Hij bleek last te hebben van een liesblessure.

Sindsdien kwam Veerman niet meer in actie, maar zijn rentree lijkt nu dus aanstaande. “Joey Veerman traint weer mee, dat is positief”, aldus Bosz op de persconferentie dinsdag.

“Maar hij zit niet bij de selectie voor morgen. Daar is nog wel wat meer voor nodig als je er zo lang uit bent geweest.”

Toch is de aanstaande terugkeer van Veerman een flinke opsteker voor PSV. Normaliter is hij een belangrijke basiskracht. Dit seizoen was hij de rechtspoot tot dusver goed voor één goal en vijf assists in negen officiële duels.

Behalve Veerman zitten er nog een aantal spelers van PSV al langere tijd in de ziekenboeg: onder meer Sergiño Dest, Jerdy Schouten en Adamo Nagalo. Hun rentree lijkt nog wat langer op zich te laten wachten.

Woensdag neemt PSV het dus in de Champions League, nog zonder Veerman, op tegen Shakhtar Donetsk. PSV staat na vier wedstrijden op plek 24 van de Champions League-ranglijst, met vijf punten. Shakhtar heeft één punt minder en bezet plaats 28. Om 21:00 uur wordt er afgetrapt in het Philips Stadion.