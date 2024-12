Peter Bosz gunt Ricardo Pepi basisplaats bij PSV tegen FC Twente; Jerdy Schouten keert terug in selectie

Trainer Peter Bosz van PSV heeft bekendgemaakt wat zijn opstelling voor het duel met FC Twente is. Rick Karsdorp en Guus Til beginnen op de bank, net als Joey Veerman. Ook krijgt Ricardo Pepi de voorkeur boven Luuk de Jong, terwijl Jerdy Schouten voor het eerst sinds lange tijd weer in de selectie zit. Het duel in het Philips Stadion begint om 20.00 uur en is live te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij de Eindhovenaren, die aantreden met een viermansdefensie: Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams.

Een basisplaats komt nog te vroeg voor Veerman, die tegen FC Utrecht vijf minuten voor tijd zijn rentree maakte. Ismael Saibari, Malik Tillman en Mauro Júnior vormen het middenveld.

Voorin voert Bosz één wijziging door ten opzichte van de overtuigende 2-5 zege in de Domstad afgelopen zondag. De Jong moet genoegen nemen met een plaats op de reservebank, wat betekent dat Pepi in de basis start. Johan Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links) moeten voor de aanvoer zorgen.

Bosz vond niet dat de 2-5 zege in Utrecht een ‘statement’ was van zijn ploeg. “Je moet van iedereen winnen. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn jongens. Daarom kijk ik ook maar één wedstrijd vooruit. Iedere wedstrijd moet voor de jongens voelen als de belangrijkste wedstrijd in hun carrière.”

FC Twente incasseerde dit seizoen slechts veertien tegentreffers. Alleen PSV (11) doet het wat dat betreft beter. Ik denk bij FC Twente niet gelijk aan weinig tegendoelpunten, maar vooral aan het voetballende aspect”, sprak Bosz. “Ze hebben veel balvaardige spelers, die erg goed kunnen voetballen.”

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Saibari, Mauro, Tillman; Bakayoko, Pepi, Lang.

Opstelling FC Twente: Tyton; Salah-Eddine, Bruns, Hilgers, Van Rooij; Sadílek, Regeer, Steijn; Vlap, Lammers, Van Bergen.